أسعار تبدأ من 15 جنيها| تجار البالة: لا تهدد الصناعة أو تسبب الأمراض.. وخلي الغلابة تلبس

رنا أشرف   -  
تصوير : أحمد بيسو

أصبحت أسواق ملابس البالة وجهة رئيسية لآلاف المواطنين الباحثين عن بدائل أقل تكلفة دون التخلي عن الجودة أو الماركة. 

وبين شوارع الوكالة وغيرها من الأسواق الشعبية، تزدهر حركة البيع والشراء، وسط إقبال لافت من مختلف الفئات العمرية، ما أعاد تسليط الضوء على هذه التجارة التي تثير جدلًا دائمًا بين مؤيد يراها حلًا اقتصاديًا، ومعارض يشكك في سلامتها أو تأثيرها على الأسواق الرسمية.

داخل هذه الأسواق، تتنوع المعروضات بين ملابس تحمل علامات تجارية عالمية وبأسعار تبدأ من عشرات الجنيهات، فيما يؤكد البائعون أن ما يطرحونه ليس سوى بواقي تصدير يتم التعامل معها وتجهيزها قبل عرضها للبيع. 

 الوكالة تشهد رواجًا لافتًا

قال أحد بائعي ملابس البالة بمنطقة الوكالة في تصريحات لصدى البلد إن حركة البيع تشهد إقبالًا ملحوظًا، مؤكدًا أن الأمور “تسير بستر من الله”، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ماركات عالمية بأسعار تبدأ من 75 جنيهًا

 وأوضح أن أسعار الملابس تبدأ من نحو 75 جنيهًا، وقد تنخفض لدى بعض البائعين وفقًا لجودة القطعة، بينما تصل في أقصاها إلى 450 جنيهًا للقطع الأعلى جودة، لافتًا إلى أن الزبائن يقصدون السوق وهم على دراية تامة بالماركات التي يبحثون عنها، خاصة أن المعروض يضم علامات تجارية عالمية تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية، من الأطفال وحتى كبار السن.

 الملابس نظيفة وبواقي تصدير من الخارج

وفي السياق ذاته، أكد بائع آخر أن الملابس المعروضة “نظيفة ولا تحمل أي أمراض”، موضحًا أنها بواقي تصدير مستوردة من عدة دول مختلفة. 

وأضاف"عند وصول الشحنات نقوم بكي الملابس، ثم تعليقها على شماعات لعرضها بشكل لائق يتيح للزبون اختيار ما يناسبه بسهولة" ولكن يجب على الزبون ان يقوم بغسلها وتنظيفها قبل ارتدائها.

لا ننافس المحلات الجديدة.. لكل سوق زبائنه

وتابع أن بائعي ملابس البالة لا يمثلون عائقًا أمام حركة بيع المحال التي تطرح الملابس الجديدة، قائلًا: “نحن لا نوقف حال أحد، فالمحلات التي تبيع الملابس الجديدة لها زبائنها، ونحن نبيع نوعًا مختلفًا له جمهوره أيضًا”. 

وأكد أن حرية الاختيار تبقى للزبون، مشددًا على أن كل شخص يشتري وفق قدرته المادية وما يفضله في الملبس.

واختتم البائعون تصريحاتهم بالتأكيد على أن سوق البالة أصبح خيارًا لشريحة واسعة من المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار الملابس الجديدة، معتبرين أن الإقبال المتزايد يوضح وعي المستهلك الباحث عن الجودة والسعر المناسب، دون التخلي عن الذوق أو العلامة التجارية.
 


 

https://www.youtube.com/shorts/OYVBpY5tlUw
