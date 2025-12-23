قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
توك شو

كيف أعادت مصر ضبط قطاع الطاقة؟.. أحمد موسى يكشف مفاجآت بالأرقام

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مؤسسة ريستاد إنرجي النرويجية، الرائدة في مجال الطاقة، أكدت أن مصر أعادت ضبط قطاع الطاقة، موضحًا أن الدولة نجحت في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع الطاقة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه مع استعادة الثقة بدأت شركات في زيادة استثماراتها داخل مصر، مثل شركة دانة الإماراتية، التي أطلقت برنامج حفر وتطوير بقيمة 100 مليون دولار، يستهدف حفر ما يصل إلى 11 بئرًا جديدًا من الغاز.

وأضاف  أحمد موسى، أن شركة إيني لديها خطط استثمارية بقيمة 9 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ما يعكس التزامًا متجددًا بحقل «ظهر» والمناطق الاستكشافية المحيطة به.

وأوضح  أحمد موسى، أن مؤسسة إنرجي أكدت أن شركة «بي بي» وقعت اتفاقيات لحفر 5 آبار بحرية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت دولة جاذبة لقطاع الطاقة، لافتًا إلى وجود مناطق واعدة في البحر المتوسط، تمتد على مساحة تقدر بنحو 95 ألف كيلومتر، تُعد مناطق جديدة للاستكشاف.

وأشار  أحمد موسى، إلى أن أي متر مكعب غاز لا تحتاجه الدولة سيتم تصديره، مؤكدًا أن مصر أمنت احتياجاتها من الغاز لمدة خمس سنوات مقبلة، ولن يتحكم فيها أحد على الإطلاق.

وتابع أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة، موضحًا أن محطات الإسالة تكلف مليارات الدولارات، لافتًا إلى أن المحطة التي كانت تكلف نحو 8 مليارات دولار في عام 2005، أصبحت تكلف حاليًا قرابة 12 مليار دولار.

وذكر أنه كانت هناك أزمة في تخفيف الأحمال عام 2021، بينما لا تعاني مصر حاليًا أي مشكلات في الطاقة، في ظل وجود سفن تغييز، والحصول على نحو 6 مليارات متر مكعب من الطاقة يوميًا، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل والتطوير.

وأوضح أحمد موسى أن مصر دولة تتوسع وتتطور، وتُنفق مليارات الجنيهات ضمن مبادرة «حياة كريمة» لصالح جميع المصريين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يتفقد القرى ويتواصل مع المواطنين للاطمئنان على أوضاعهم ومتابعة التغيير على أرض الواقع.

أحمد موسى مؤسسة ريستاد إنرجي النرويجية مجال الطاقة

