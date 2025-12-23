إطلاق 100 قافلة من المساعدات.. الهلال الأحمر المصري تكشف تفاصيل المساعدات المقدمة لقطاع غزة

أكدت الدكتورة أمال ماهر، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر المصري هو الجسر المصري لوصول المساعدات لقطاع غزة، منشيرا إلى انه تم إطلاق قافلة 100، ضمن قوافل المساعدات.

وقالت أمال ماهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن كل قافلة تحمل ألاف الأطنان من المساعدات الغذائية، مؤكدة أن إجمالي قوافل زاد العزة لقطاع غزة وصل إلى 230 ألف طن من المساعدات، سواء المساعدات الغذائية والطبية.

وتابعت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أنه دفعنا من خلال باب الغزة لـ 180 أفخيمة أطنانا من البطاطين والمراتب، و9 ملايين قطعة من الملابس الشتوية لكافة الأعمار، خاصة أن الظروف التي يمر بها قطاع غزة أثرت بشكل كبير عل البنية التحتية وزاد معها موجة البرد.