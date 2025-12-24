كيف تعامل القانون مع جرائم نقل البيانات الشخصية لدولة أجنبية .. تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكد قانون حماية البيانات الشخصية على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المتعلقة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود، محذرًا من أن مخالفة هذه الأحكام يعرض المخالف للعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 42 من القانون.

حظر نقل البيانات الشخصية


وتؤكد المادة 14 على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز.

وتحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.

كما تنص المادة 15 على أنه استثاء من حكم المادة 14 من هذا القانون، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعنى بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوافر فيها مستوى الحماية المشار إليها في المادة السابقة وذلك في الحالات الآتية:

1-المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
2-تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.
3-إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.
4-تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائى دولى.
5-وجود ضرورة أو إلزام قانونى لحماية المصلحة العامة.
6-إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقا لتشريعاتها المحددة والسارية
7-إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذا لاتفاق دولي ثنائى أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيه.

فيما نصت المادة 16 من ذات القانون على أنه يجوز للمتحكم أو المعالج بحسب الأحوال إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز متى توافرت الشروط الآتية:

1-اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين، أو وحدة الغرض الذى يحصلان بموجبه على البيانات الشخصية.
2-توافر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية أو لدى الشخص المعني بالبيانات.

3-ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوى المتوافر في جمهورية مصر العربية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقاواعد اللازمة.

