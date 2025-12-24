الضغوط على "بتكوين" تستمر و"ستراتيجي" تعلق شراء العملة المشفرة

استمرت الضغوط على "بتكوين"، فيما تكافح أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية للعثور على مستويات دعم في ظل تراجعها، واتجاهها إلى تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ الربع الثاني في 2022.

تراجع سعر "بتكوين" بنسبة 0.7% إلى 87569.29 دولار، فيما سجلت "إيثريوم" انخفاضاً بنسبة 0.6% إلى 2967.88 دولار.

من جهة أخرى، رفعت "ستراتيجي" (Strategy) احتياطياتها النقدية إلى 2.19 مليار دولار، بينما علقت شراء "بتكوين" خلال الأسبوع الفائت، في إشارة إلى استعداد شركة خزانة الأصول الرقمية لـ"شتاء طويل للعملات المشفرة"، بحسب ما كشفته "بلومبرغ".

"ستراتيجي" تهدئ مخاوف استمرار التراجع

كانت "ستراتيجي" قد اشترت "بتكوين" بنحو ملياري دولار خلال الأسبوعين السابقين، ليبلغ إجمالي حيازاتها من العملة المشفرة الأولى من نوعها نحو 60 مليار دولار.