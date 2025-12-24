التنمية المحلية: ورشة عمل في سقارة لبناء قدرات العاملين في منظومة المخلفات الصلبة بالتعاون مع كوريا

شاركت وزارة التنمية المحلية بوفد رفيع مستوي برئاسة الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير لشئون البيئة والتنمية المجتمعية ومسئولي قطاعي إدارة المخلفات والتعاون الدولي بالوزارة وبحضور محمد نور سكرتير عام محافظة الجيزة ومدراء قطاع المخلفات بمحافظات القاهرة الكبرى في ورشة عمل خلال الفترة من ١٧ حتي ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك في إطار التعاون الجاري بين الجانبين لإنشاء نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين في إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والممول من وزارة الطاقة والمناخ والبيئة الكورية.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة وبدعوة رسمية من وزارة الطاقة والمناخ والبيئة بجمهورية كوريا الجنوبية.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلي أن ورشة العمل تضمنت عدد من الموضوعات والمناقشات حول السياسات والأنظمة التي تنفذها جمهورية كوريا فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة ، والإطلاع علي التشريعات والقوانين التي تتبع في حوكمة النظام البيئي والحد من الملوثات الناتجة من تلك المنظومة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وفد الوزارة والمحافظات التقي مع المدير العام ومسئولي مؤسسة البيئة الكورية (K–eco) وهو الذراع التنفيذى لوزارة المناخ والطاقة الكورية والمنفذ للمشروع ، حيث تناول اللقاء الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الذي يأتي ضمن أولويات الجانب الكوري في الفترة الحالية وضمن أهم المشروعات التي تنفيذها علي مستوي الدولى.

كما عقد الوفد اجتماعاً مع نائب وزير الطاقة والمناخ والبيئة الكورية والفريق المعني لمناقشة سبل التعاون المستقبلية بين الوزارتين في تعزيز الجهود بالمجال البيئي والتغير المناخي والتي تضمنت دعوة إلي إقامة منتدى مصري كوري في مصر لجذب العديد من شركات القطاع الخاص الكورية للاستثمار المباشر بالمحافظات لتوطين الصناعات الكورية في مصر ، والإشادة بالتجربة الكورية فى مصر لشركات سامسونج و LG ، ومناقشة آفاق نقل التجربة الناجحة للمشروع إنشاء نموذج محاكاة إلي الدول الأفريقية والشرق الأوسط وذلك بشراكة استراتيجية مصرية كورية.

كما تناول الاجتماع الإشارة إلى اهتمام الوزارة بالعمل سوياً في المجال البيئي والاقتصاد الأخضر خاصة الاقتصاد الدائرى وإمكانية إنشاء المدن الخضراء في محافظة من المحافظات المصرية كنموذج للتطبيق ، كما شهد الاجتماع اعتماد و الموافقة علي التصميم التفصيلي للمشروع الذى تم تصميمه من قبل الشركة الاستشارية الكورية مع الاستشاري الوطني للمشروع ، وكذا تم إلقاء الضوء علي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضمن التزاماتها الواردة في اتفاقية المشروع وتوفير المرافق اللازمة للموقع.

كما قام وفد الوزارة والمحافظات بعدد من الزيارات الميدانية منها المجمع المتكامل لتدوير المخلفات والذي يتضمن عدد ست تكنولوجيات مختلفة لمعالجة المخلفات وكذا التوعية البيئية ، وزيارة مرافق الدفن الصحى الأمن للمخلفات وحضور محاضرة حول الأساليب والطرق المتبعة في إعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها والتطوير الذى شهدته المنظومة منذ بدأ الحكومة الكورية في تطبيقها منذ ٢٣ عام ، إلي جانب ذلك تمت زيارة أحدث الشركات التقنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للإطلاع علي المشروعات والبرامج المنفذ في تطوير منظومة المخلفات الصلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي AI والواقع الافتراضي VR في كيفية تطوير وتنمية القدرات العاملين بما يساهم إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع المواقف المحتملة وهو الأمر الذى سيتم تطبيقه في مصر.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن مشروع إنشاء نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين في إدارة منظومة المخلفات الصلبة في مركز سقارة يعتبر المشروع الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط في إدارة المخلفات الصلبة ويأتي ضمن البرنامج الثالث للاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مستجدات هذا المشروع المهم والانتهاء من تنفيذه وفقاً للجدول الزمني المحدد ، مع توفير كل الدعم للجانب الكوري لتنفيذ المشروع علي الوجه الأفضل.

وشددت د.منال عوض ، علي الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال المخلفات الصلبة والمجالات البيئة وعلي رأسها التجربة الكورية، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات .