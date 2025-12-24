قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
ديني

3 أعمال تبيض بها صحيفتك في شهر رجب يغفلها الكثيرون

3 أعمال تبيض بها صحيفتك في شهر رجب يغفلها الكثيرون
3 أعمال تبيض بها صحيفتك في شهر رجب يغفلها الكثيرون
إيمان طلعت

يغفل الكثيرون عن أعمال تبيض بها صحيفتك في شهر رجب، ففقد جاء عن عبدالله بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فِي قَوْلِهِ: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ} إِلَى قَوْلِهِ {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36]، قَالَ: " لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ فِي كُلِّهِنَّ، ثُمَّ اخْتَصَّ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَجَعَلَهُنَّ حَرَمًا، وَعَظَّمَ حُرُمَاتِهِنَّ، وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمَ، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ بِالْأَجْرِ أَعْظَمَ ". [شعب الإيمان]

أعمال تبيض بها صحيفتك في شهر رجب

وفي فضل تيبيض الصحائف في شهر رجب قال أبو بكر الكرجي رحمه الله تعالى :

بيض صحيفتك السوداء في رجب ** بصالح العمل المنجي من اللهب
شهر حرام أتى من أشهر حرم ** إذا دعا الله داع فيه لم يخب
طوبى لعبد زكى فيه له عمل ** فكف فيه عن الفحشاء والريب.

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر في بيان وظائف شهر رجب:

*ذكر الله، ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ ، وأهل الله وجدوا في القرآن والسنة: كلمات أسموها بـ (الكلمات العشر الطيبات): "سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله". وهذه الخمسة يسميها أهل الله بـ (الباقيات الصالحات)؛ لأنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من هذا الدكان، فبعد رحيل السكان من الدكان، تبقى الباقيات الصالحات، نورًا في القبر، وضياءً يوم القيامة، وذكرًا في الملأ الأعلى .

*الاستغفار ثم: "أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله". وبها تتم العشرة.
- الدعاء، والمناجاة، عش مع ربك وناجه . فـ«الدعاء هو العبادة».

*قراءة القرآن الكريم. ولمن لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان، يسمع ويتدبر القرآن.

الدعاء والذكر والتلاوة. وكلها الحمد لله في القرآن والسنة، إذا عدلت نفسك على هذا أصبحت عبدًا ربانيًّا، ورأيتَ اللهَ وراء كل شيء، وعرفت أنك على الطريق الصحيح في علاقتك مع الله، ابدأ بهذا، وغير نفسك، وجدد حياتك.

أركان الإيمان الستة

ويضيف علي جمعة: للإيمان أركان، فالتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبني على أركان ستة هي الإيمان بالله، وبكتبه، ورسله، وملائكته، واليوم الآخر، والقدر خير وشره، واستنبطت أركان الإيمان من حديث جبريل المشهور والذي فيه : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» [رواه البخاري ومسلم]. وسوف نفصل القول في كل ركن من هذه الأركان.

وبين: أول هذه الأركان الإيمان بالله معناه التصديق بوجوده سبحانه، وبأنه واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله، وبأنه وحده يستحق جميع أنواع العبادات والإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» والتي تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن من يعبد ما دون الله باطل، فهذه الكلمة تنفي استحقاق العبادة لأي أحد، وتستثني الله عز وجل وحده، فهو المعبود وحده؛ لأنه الخالق وحده، ولأنه الفاعل وحده سبحانه وتعالى.

وتابع: فالملحد نفى استحقاق العبادة لأحد، ولم يتعرف على الله، فقال : لا إله، والمشرك جعل حق العبادة لله ولمخلوقات أخرى غيره معه تعالى الله عن ذلك فقال : لا إله إلا الله والأصنام أو النجوم، أو المسيح ، أو عزير، أو بوذا، وما إلى ذلك من عقائد أهل الشرك، والموحد المسلم كان على الهدى، فنفى استحقاق أحد من الخلق للعبادة، واعتقد أن ما دون الله خلق، والله الخالق وحده، ولا يستحق غيره العبادة، فهو المعبود المستحق لجميع أشكال العبادات والتوجهات الظاهرة والباطنة.

وحقيقة شهادة «لا إله إلا الله» أن لا تثق إلا بالله، ولا تعتمد إلا على الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تقصد إلا الله، ولا تريد إلا الله، ولا ترى إلا الله، نسأل الله أن يبلغنا حقائق التوحيد.

وكلمة «لا إله إلا الله» مرتبطة بشطرها الثاني وهي «سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي الشهادة التي بها يدخل المرء في دين الإسلام، وارتبطت الشهادة لله بالوحدانية مع الشهادة للنبي بالرسالة لتوضيح طريق العبادة المقبولة، فكلمة « لا إله إلا الله » تعني أنه لا يوجد من يستحق العبادة والتوجه إلا الله، فالسؤال المنطقي الذي يطرأ على ذهن المسلم بعد ترسخ تلك العقيدة هو: كيف أعبد الله وأتوجه إليه ؟ فالإجابة تكون : تعبد الله على شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا عبادة إلا لله، ولا عبادة لله إلا على طريقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو الجمع بين شرطي العمل، فالله لا يقبل العمل إلا إذا كان مخلصا ـ أي له وحده ـ صوابا ـ أي على شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم.

أعمال تبيض بها صحيفتك في شهر رجب شهر رجب أركان الإيمان الستة

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

منصة استثمارية موحدة ونافذة للفرص.. انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وعُمان..ونواب: يساهم في توفير العملة الصعبة و استغلال العمالة المصرية

ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلمانية: اهتمام كبير من جانب الحكومة بهدف الاستثمار خلال الفترة القادمة

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

