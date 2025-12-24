براءة 7 طالبات من تهمة ضرب ولية أمر بحي الجمرك بالإسكندرية

قضت محكمة جنح الجمرك فى الإسكندرية، ببراءة الـ 7 طالبات المتهمات بالتعدى على "سيدة مسنة "ولى أمر طالبة، وإصابتها بإصابات موصوفة بالتقرير الطبى، وإخلاء سبيلهن من سرايا المحكمة.

تنظر محكــ ــمة جنح الجمرك بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكــ..ــمة 7 طالبات بمدرسة فنية تجارية تابعة لإدارة الجمرك التعليمية، لاتهــ..ــامهن بالتعــ..ــدي على ولية أمر طالبة إحدى زملائهم.

وقد شهدت مدرسة الشهداء التجارية بنات بإدارة الجمرك التعليمية في الإسكندرية، تعــ..ــدي مجموعة من الطالبات علي ولية أمر وطرحها أرضا.

وقالت الطالبات أن ولية الأمر هددتهم بـ"كــ..ــتر"، وحاولت التعــ..ــدي على معلمة بالمدرسة، فقاموا بالدفاع عن المعلمة وضــ..ــرب ولية الأمر، حيث كانت تستهدف ولية الأمر المعلمة بالتهــ..ــديد والاعتــ..ــداء