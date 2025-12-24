قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس مرسي مطروح يحذر المواطنين: رصد البناء المخالف وإجراءات تجاه التعديات

رئيس مدينة مرسي مطروح خلال الاجتماع
رئيس مدينة مرسي مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

عقد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح ، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القرى ، بحضور الادارات المعنية ، لمناقشة التكليفات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وتلبية احتياجات المواطنين بالقري ، كأولوية أولي للقضايا والمشاكل التي تمس الحياة اليومية لأهالينا بالقري بالشارع المطروحي في حدود الامكانيات المتاحة .

وأشار إلى اتخاذ  سياسة الباب المفتوح مع المواطنين بالتواجد اليومي والفعلي فى الشارع ، وحسن التعامل مع الأهالي، بشكل واضح وصادق بما لا يخالف اللوائح والقوانين ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح لرؤساء القرى بضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بعدم البناء العشوائي وإبلاغ المواطنين بفتح باب التصالح علي مخالفات البناء ، والتأكيد عليهم بأن هناك إدارة " المتغيرات المكانية " في الهيكل الوظيفي بمجلس المدينة ، تقوم برصد والتعديات والبناء العشوائي المخالف بالقمر الصناعي والتعامل الفوري مع التعديات والبناء العشوائي بدون ترخيص في المهد ، بالاضافة الي التركيز علي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية نزولا علي رغبه أهالينا .

وأكد أنه لن يستطيع أي شخص أن يقوم مساعدتك بالقيام بالبناء بدون ترخيص مهما كانت وظيفته وحتي لو قدم لك المساعدة أثناء اكتشاف المباني بدون ترخيص سيضطر ان يحرر لك محضر مخالفة لحماية نفسه بقرار إزالة ، سيظل ساريا حتي يتم تنفيذه وفي حالة عدم التنفيذ ستدفع غرامة يومية عن كل يوم بعد صدور قرار الازالة وعدم التنفيذ .

وشدد علي عدم قدرة أي موظف او مسئول أن يمكنك أن تضع يدك علي أراضي أملاك الدولة وسيتم المرور من خلال لجان بشكل دوري بالإضافة إلي أدارة المتغيرات المكانية التي تعمل علي رصد التعديات أن وجدت ، سيتم إزالة المخالفة وتحرير جنحة تعدى علي أملاك الدولة ضد المخالف وإحالتك للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الازمة لمنع التعديات .

كما وجه بحصر جميع المشكلات ومطالب القرى لوضع مقترحات مناسبة لحلها ، وضرورة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع حلول عاجلة للمطالب وبحثها للعمل عليها تلبية احتياجات سكان القري ، من خلال التفاعل الميداني مع القضايا الهامة بشكل دوري خلال الفترة المقبلة لمتابعة ما تم انجازه خلال الفترة السابقة ورفع تقارير بشكل دائم لتقييم أداء رؤساء القري باستعرض موقف كل قرية على حدة .

وشدد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح علي نوابة والإدارة الهندسية والادارات المعنية علي تطبيق القانون بكل حزم وقوة ولا تهاون مع أي مخالفة بناء ، نظرا لاستغلال بعض الظروف للتربح، والبناء بدون ترخيص أو الشروع في الاستلاء علي أراضي ملك للدولة ، كخطوة علي الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل إحترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة .

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم البناء لأي سبب إلا بترخيص بناء ، وأن التعامل الرسمي مع مجلس المدينة من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، وعدم دفع أي رسوم إضافية غير مقررة قانوناً الا بإيصال معتمد ومختوم بختم شعار الجمهورية ، وقم بالإبلاغ الفوري عن أي موظف يطلب منك أموالا بصورة غير قانونية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مرسي مطروح

