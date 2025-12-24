الوزراء يوضح حقيقة وجود تشغيلات من عقار لعلاج سرطان الثدي مغشوشة بالأسواق

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تردد بشأن وجود تشغيلات مغشوشة من عقار Ibrance™️ (palbociclib) capsules 125 mg أحد مضادات الأورام المستخدم في علاج سرطان الثدي بالأسواق.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية؛ أفادت بأن الدواء المشار إليه خاص بأحد الشركات العالمية، والتي تنتهج سياسة عالمية في متابعة مستحضراتها في كافة الدول المتداول بها، وبناءً على رصد الشركة عددًا من العبوات المغشوشة في إحدى الدول، تقوم بتعميم تحذير احترازي إلى كافة الدول التي يتم تداول المستحضر بها، دون أن يعني ذلك بالضرورة تداول التشغيلات التي تم التحذير منها في كافة الأسواق.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه بناءً على ما ورد من الشركة العالمية، أصدرت هيئة الدواء المصرية خطاب توعية رقم (17) لسنة 2025، خلال شهر يونيو الماضي، مدعّمًا بالصور، وذلك بشأن المستحضر محل النشر، حيث تضمن الخطاب إفادة الشركة المالكة للمستحضر بوجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المشار إليه خارج السوق المصري.

وأكدت الهيئة أنه حتى تاريخه لم يتم رصد أية عبوات مغشوشة من قبل مفتشيها، كما أن التشغيلات الواردة بخطاب التوعية والمجهولة المصدر لم يتم تداولها بسوق الدواء المصري.

وأوضح البيان أنه في حال رصد الهيئة أية أدوية مغشوشة، يتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إصدار منشور ضبط وتحريز للصنف، علمًا بأن جميع منشورات الضبط والتحريز يتم نشرها إلى كافة أطراف المنظومة الدوائية والجهات المعنية، كما يتم النشر على الموقع الرسمي للهيئة، مع اتاحة قاعدة بيانات هذه المنشورات لكافة الجمهور.

وأكد المركز الإعلامي أن الهيئة مستمرة في اتخاذ إجراءات المتابعة للصنف محل التداول، إلى جانب توعية المواطنين بضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بطرق غير شرعية.

وفي حال وجود شك في أي مستحضر صيدلي أو الرغبة في تقديم شكوى، تناشد الهيئة المواطنين بالرجوع إلى الصيدلي المختص للتأكد من سلامة العبوة، أو التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن (15301)، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.