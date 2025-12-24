قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
أخبار البلد

الوزراء يوضح حقيقة وجود تشغيلات من عقار لعلاج سرطان الثدي مغشوشة بالأسواق

نفي
نفي
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تردد بشأن وجود تشغيلات مغشوشة من عقار Ibrance™️ (palbociclib) capsules 125 mg أحد مضادات الأورام المستخدم في علاج سرطان الثدي بالأسواق.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية؛ أفادت بأن الدواء المشار إليه خاص بأحد الشركات العالمية، والتي تنتهج سياسة عالمية في متابعة مستحضراتها في كافة الدول المتداول بها، وبناءً على رصد الشركة عددًا من العبوات المغشوشة في إحدى الدول، تقوم بتعميم تحذير احترازي إلى كافة الدول التي يتم تداول المستحضر بها، دون أن يعني ذلك بالضرورة تداول التشغيلات التي تم التحذير منها في كافة الأسواق.

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه بناءً على ما ورد من الشركة العالمية، أصدرت هيئة الدواء المصرية خطاب توعية رقم (17) لسنة 2025، خلال شهر يونيو الماضي، مدعّمًا بالصور، وذلك بشأن المستحضر محل النشر، حيث تضمن الخطاب إفادة الشركة المالكة للمستحضر بوجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المشار إليه خارج السوق المصري.

وأكدت الهيئة أنه حتى تاريخه لم يتم رصد أية عبوات مغشوشة من قبل مفتشيها، كما أن التشغيلات الواردة بخطاب التوعية والمجهولة المصدر لم يتم تداولها بسوق الدواء المصري.

وأوضح البيان أنه في حال رصد الهيئة أية أدوية مغشوشة، يتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إصدار منشور ضبط وتحريز للصنف، علمًا بأن جميع منشورات الضبط والتحريز يتم نشرها إلى كافة أطراف المنظومة الدوائية والجهات المعنية، كما يتم النشر على الموقع الرسمي للهيئة، مع اتاحة قاعدة بيانات هذه المنشورات لكافة الجمهور.

وأكد المركز الإعلامي أن الهيئة مستمرة في اتخاذ إجراءات المتابعة للصنف محل التداول، إلى جانب توعية المواطنين بضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بطرق غير شرعية.

وفي حال وجود شك في أي مستحضر صيدلي أو الرغبة في تقديم شكوى، تناشد الهيئة المواطنين بالرجوع إلى الصيدلي المختص للتأكد من سلامة العبوة، أو التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن (15301)، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

مدبولي مجلس الوزراء دواء مغشوش دواء سرطان الثدي

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

سورة قبل النوم في رجب

أفضل سورة قبل النوم في رجب.. اقرأها الليلة تستيقظ بلا ذنوب في الصباح

شوبير

شوبير: بيراميدز دخل في سباق التعاقد مع لاعب بتروجيت

منتخب المغرب

فرحة البداية لم تكتمل.. 3 أزمات تواجه المغرب قبل موقعة مالي

وسام أبو علي

عرض تركي لـ وسام أبو علي في يناير.. والفدائي يوافق

بالصور

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

