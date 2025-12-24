توفي أمس وشيع الجثمان.. التفاصيل الكاملة لوفاة نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب

توفي أمس، الثلاثاء، أحمد عبد الوهاب، نجل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، بحسب ما أعلنت شقيقة زوجته.

وأقيمت صلاه الجنازة على نجل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، أمس، عقب صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقالت السيدة جيهان سويدان، شقيقة زوجته: “توفي إلى رحمة الله تعالى زوج أختي الأستاذ أحمد عبد الوهاب، نجل موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب”.

وتابعت: “الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عصرا بمسجد ضباط الشرطة ب ٦ أكتوبر محور ٢٦ يوليو”.