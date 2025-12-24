قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل التعليم بالإسكندرية يتفقد مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أحمد بسيوني

أجرى الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية جولة تفقدية بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، التابعة لإدارة شرق التعليمية، بحضور لفيف من الصحفيين والإعلاميين.

وقال الدكتور عربي أبوزيد إن الجولة تأتي في إطار التأكيد على ريادة الدولة المصرية واهتمامها المتنامي بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الشاملة وقاطرة البناء والتقدم في مصر، حيث اطلع الدكتور عربي أبو زيد على الإمكانات التعليمية والتكنولوجية بالمدرسة، وبرامج التدريب العملي التي تؤهل الطلاب لسوق العمل وفق أحدث المعايير الدولية.

وأشاد الدكتور عربي أبو زيد بدور مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد كوادر فنية مدربة تمتلك المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في خطط التنمية، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا القطاع أولوية قصوى ضمن رؤيتها المستقبلية.


وخلال جولته، تفقد الدكتور عربي أبو زيد الأقسام المختلفة بالمدرسة، والتي شملت المعامل التكنولوجية، وورش التدريب العملي، والفصول الدراسية المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، حيث اطلع على آليات العمل داخل كل قسم ومدى الالتزام بالمعايير الفنية والتعليمية المعتمدة.

وحرص الدكتور عربي أبو زيد على التحاور المباشر مع الطلاب، والاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية والتدريب العملي، مشجعًا إياهم على الاجتهاد وتنمية مهاراتهم التقنية والمهنية، ومؤكدًا أن الدولة تراهن على وعيهم وقدراتهم باعتبارهم نواة حقيقية لسوق العمل الحديث.

كما أشاد بمستوى الطلاب وانضباطهم، وما لمسه من وعي وإدراك لأهمية التعليم التكنولوجي في بناء مستقبلهم المهني، مؤكدًا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وفي ختام الجولة، توجه بالشكر والتقدير إلى الإعلاميين والصحفيين، مثمنًا دعمهم المستمر للعملية التعليمية ودورهم المهم في تسليط الضوء على جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم، خاصة التعليم الفني.

التربية والتعليم بالاسكندرية الاسكندرية مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

