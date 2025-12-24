علاء عابد: قافلة زاد العزة الـ101 رسالة مصر الإنسانية لدعم شعب فلسطين

قال النائب علاء عابد عضو مجلس النواب، إن إطلاق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الأولى بعد المائة، يعكس بوضوح حجم الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء في قطاع غزة ، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأوضح عابد أن قافلة «زاد العزة» تأتي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن القافلة في يومها الـ101 حملت أطنانًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، شملت الغذاء والدواء والمستلزمات الإغاثية الأساسية، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة داخل القطاع.

وأكد النائب علاء عابد، أن استمرار تسيير هذه القوافل يعكس الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي لم ولن يتغير، مشددًا على أن مصر تتحرك من منطلق مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وبما يجسد قيم التضامن العربي والإنساني في أبهى صورها.

وأشار عابد، إلى أن هذه الجهود المتواصلة تؤكد أن الدولة المصرية، قيادةً وشعبًا، تضع البعد الإنساني في مقدمة أولوياتها، وتواصل التحرك بكل السبل الممكنة لتقديم الدعم والإغاثة للأشقاء في غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.