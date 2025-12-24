قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
قرار جمهوري بتجديد تشكيل لجنة التحفظ والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

علاء عابد: قافلة زاد العزة الـ101 رسالة مصر الإنسانية لدعم شعب فلسطين

النائب علاء عابد عضو مجلس النواب
النائب علاء عابد عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

قال النائب علاء عابد عضو  مجلس  النواب، إن إطلاق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الأولى بعد المائة، يعكس بوضوح حجم الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء في قطاع غزة ، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأوضح عابد أن قافلة «زاد العزة» تأتي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن القافلة في يومها الـ101 حملت أطنانًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، شملت الغذاء والدواء والمستلزمات الإغاثية الأساسية، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة داخل القطاع.

وأكد النائب علاء عابد، أن استمرار تسيير هذه القوافل يعكس الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذي لم ولن يتغير، مشددًا على أن مصر تتحرك من منطلق مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وبما يجسد قيم التضامن العربي والإنساني في أبهى صورها.

وأشار عابد،  إلى أن هذه الجهود المتواصلة تؤكد أن الدولة المصرية، قيادةً وشعبًا، تضع البعد الإنساني في مقدمة أولوياتها، وتواصل التحرك بكل السبل الممكنة لتقديم الدعم والإغاثة للأشقاء في غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

زاد العزة غزة قافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة» الشعب الفلسطيني المساعدات الإنسانية

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

منتخب مصر

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

الضرائب

الإفتاء: التهرب من دفع الضرائب والجمارك غير جائز شرعًا

دار الإفتاء المصرية تعلن نتائج الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين 2025

دار الإفتاء تعلن نتائج الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين 2025

الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس تُرشد الشباب إلى أهم قيم والوسطية والاعتدال

الحرية المسئولة.. ندوة للأزهر العالمي للفتوى بجامعة عين شمس

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

