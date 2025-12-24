شاهد.. جومانا مراد تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة جومانا مراد لجمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها وهي تحتفل بأعياد رأس السنة.



وظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأحمر ووضعت مجوهرات تتناسب مع إطلالتها ،كما اختارت مكياجا ثقيل يبرز جمال ملامحها.

ونشرت جومانا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد".

تحدثت الفنانة جومانا مراد عن أحدث أعمالها المنتظر عرضه، وهو مسلسل “خلايا رمادية” والذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها في الدراما المصرية، وكشفت أيضًا عن كواليس دخولها عالم الغناء بعد تسجيلها لأغنية.

وقالت جومانا مراد خلال لقائها مع et بالعربي: إن طبيعية المسلسل ودورها بمثابة مفاجأة لجمهورها، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.