مدبولي لـ صدى البلد: زيادة حجم الإشغال بالعاصمة الإدارية خلال السنوات القادمة
ريمونتادا خيالية لـ بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا
رئيس الوزراء: 18.8 مليون سائح خلال 2025 وزيادة الصادرات غير البترولية 20%
تابع بنفسك.. تردد القناة الجزائرية لمتابعة أمم إفريقيا وآليات الظبط
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
فن وثقافة

شاهد.. جومانا مراد تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

جومانا مراد
جومانا مراد
علا محمد

نشرت الفنانة جومانا مراد لجمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها وهي تحتفل بأعياد رأس السنة.


وظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأحمر ووضعت مجوهرات تتناسب مع إطلالتها ،كما اختارت مكياجا ثقيل يبرز جمال ملامحها.

ونشرت جومانا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد".

تحدثت الفنانة جومانا مراد عن أحدث أعمالها المنتظر عرضه، وهو مسلسل “خلايا رمادية” والذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها في الدراما المصرية، وكشفت أيضًا عن كواليس دخولها عالم الغناء بعد تسجيلها لأغنية.

وقالت جومانا مراد خلال لقائها مع et بالعربي: إن طبيعية المسلسل ودورها بمثابة مفاجأة لجمهورها، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

