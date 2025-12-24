قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لدعم الألف يوم الذهبية.. بروتوكول تعاون بين الصحة وجامعة المنصورة

أ ش أ

وقّعت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف الخاطر رئيس جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومي للسكان وجامعة المنصورة؛ بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والخطة العاجلة للسكان، ومبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية».

وأكدت عبلة الألفي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن التعاون يركز على تطوير حملات التوعية بالقضية السكانية من منظور حقوقي، وتعزيز الرسالة السكانية، وخفض معدلات الحمل غير المخطط له عبر رفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، وخاصة عقب الولادة مباشرة، والقضاء على الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة.

وشددت على دور الجامعة في الحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا ومخاطرها على الأم والطفل، من خلال تطبيق «البارتوجرام» ونظام «روبسون» لتسجيل حالات الولادة وتحديد أسباب التدخل الجراحي، والربط الإلكتروني بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة؛ لضمان الشفافية.

وأوضحت أن ارتفاع نسب القيصريات في مستشفيات الجامعة؛ يرجع إلى كونها مراكز إحالة للحالات المعقدة، مع تحقيق نجاحات في الولادات الطبيعية.

وبحثت نائب الوزير تعزيز الوعي المجتمعي بإدراج مفاهيم المشورة الأسرية ومبادرة «الألف يوم الذهبية» في المقررات الدراسية، وزيادة الإقبال على تخصص القبالة بكليات التمريض لتخريج قابلات مؤهلات، واستثمار طاقات الطلاب في القوافل الطبية لنشر ثقافة المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات حفاظًا على صحة الأم والطفل.

وأعلنت عن إعداد خطة تنفيذية مشتركة تشمل ضبط معايير العمليات القيصرية، وتدريب الأطباء على الولادة الآمنة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى مجانًا في مستشفيات الجامعة، وبرامج تدريبية على الولادة الطبيعية والولادة بعد القيصرية (VBAC)، وتفعيل دور كليات التمريض في إعداد كوادر للمشورة الأسرية ومساعدات الولادة (الدولا)، وتقديم خدمات رعاية كبار السن، لتحسين المؤشرات السكانية والصحية بالدقهلية.

كما ناقش اللقاء دعم المحور الثالث للمبادرة الرئاسية، من خلال برامج للحد من وفيات حديثي الولادة، وتحسين جودة الحضانات بتقسيمها إلى 3 مستويات حسب حالة الطفل، تطبيق «الحضانة الصديقة للأم والطفل»، ودعم الرضاعة الطبيعية، وتفعيل رعاية «الحضن الدافئ».

ومن جهته، أكد الدكتور شريف خاطر التزام الجامعة بدورها الوطني، مستندًا إلى بنيتها التحتية المتقدمة وخبراتها الأكاديمية، لدعم الخطة العاجلة للسكان في مجالات المشورة الصحية والصحة الإنجابية والتوعية، مع تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة.

فيما، أكد الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة، أن ملف الوعي السكاني والصحي يتصدر أولويات الجامعة، وأن دمج هذه المفاهيم في الأنشطة الدراسية يُعد جيلًا واعيًا يساهم في تحقيق أهداف الدولة.

وزير الصحة جامعة المنصورة بروتوكول تعاون الاستراتيجية

