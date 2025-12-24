قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تونسية تدخل لبنان وتختفي بعد مغادرتها المطار
هيونداي تستدعي أكثر من 51 ألف مركبة في الولايات المتحدة بسبب خطر حريق مُحتمل
برلماني: تشديد عقوبات المرور خطوة حتمية لضبط الشارع وتقليل الحوادث
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم
مدبولي لـ صدى البلد: العاصمة الجديدة أعلى معدل إشغال من مثيلاتها السابقة
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
«الرعاية الصحية» بجنوب سيناء تؤكد الجاهزية التشغيلية بالمنشآت الطبية

ناقش مدير إدارة المكتب الفني بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، الدكتور أحمد عبد المنعم، في اجتماعه التنسيقي الموسع اليوم الأربعاء مع مديري وأعضاء إدارات الهندسية، والموارد البشرية، آليات التنسيق بين الإدارات المختلفة بما يحقق التكامل المؤسسي، إلى جانب بحث التحديات التشغيلية التي تواجه فرق العمل وسبل التعامل معها بصورة فورية وفعّالة.
وجرى خلال الاجتماع - وفق بيان - بحث الاستعدادات الخاصة بتجهيز غرفة الطوارئ بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، ضمن خطة التأمين الطبي المقرر تنفيذها غدًا " الخميس " تزامنًا مع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية وأعياد الإخوة المسيحيين،حيث جرى التأكيد على رفع درجة الجاهزية، وتوفير أطقم الأطباء والتمريض،ومراجعة التجهيزات الطبية والمستلزمات اللازمة،بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة خلال الاحتفالات.
وتم التأكيد - خلال الاجتماع- على أهمية الالتزام بخطط العمل المعتمدة، وتوحيد الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل،وجرت مناقشة عدد من المحاور المهمة، شملت متابعة الموقف الوظيفي والاحتياجات البشرية، ومراجعة الأعمال الهندسية وبرامج الصيانة الدورية، وموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن آليات دعم الخدمات العلاجية بمنشآت الرعاية الثانوية، بما يضمن استمرارية تقديم خدمة طبية آمنة ومنتظمة للمنتفعين.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء لمتابعة الأداء، ودعم خطط التطوير، وتحقيق أعلى معدلات الجاهزية التشغيلية بالمنظومة الصحية.

