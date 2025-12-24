«الرعاية الصحية» بجنوب سيناء تؤكد الجاهزية التشغيلية بالمنشآت الطبية

ناقش مدير إدارة المكتب الفني بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، الدكتور أحمد عبد المنعم، في اجتماعه التنسيقي الموسع اليوم الأربعاء مع مديري وأعضاء إدارات الهندسية، والموارد البشرية، آليات التنسيق بين الإدارات المختلفة بما يحقق التكامل المؤسسي، إلى جانب بحث التحديات التشغيلية التي تواجه فرق العمل وسبل التعامل معها بصورة فورية وفعّالة.

وجرى خلال الاجتماع - وفق بيان - بحث الاستعدادات الخاصة بتجهيز غرفة الطوارئ بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، ضمن خطة التأمين الطبي المقرر تنفيذها غدًا " الخميس " تزامنًا مع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية وأعياد الإخوة المسيحيين،حيث جرى التأكيد على رفع درجة الجاهزية، وتوفير أطقم الأطباء والتمريض،ومراجعة التجهيزات الطبية والمستلزمات اللازمة،بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة خلال الاحتفالات.

وتم التأكيد - خلال الاجتماع- على أهمية الالتزام بخطط العمل المعتمدة، وتوحيد الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل،وجرت مناقشة عدد من المحاور المهمة، شملت متابعة الموقف الوظيفي والاحتياجات البشرية، ومراجعة الأعمال الهندسية وبرامج الصيانة الدورية، وموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن آليات دعم الخدمات العلاجية بمنشآت الرعاية الثانوية، بما يضمن استمرارية تقديم خدمة طبية آمنة ومنتظمة للمنتفعين.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء لمتابعة الأداء، ودعم خطط التطوير، وتحقيق أعلى معدلات الجاهزية التشغيلية بالمنظومة الصحية.