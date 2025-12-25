تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية عند مستويات متفاوتة بين اللحوم البلدية والمستوردة، حيث واصلت اللحوم البلدية تسجيل أسعار مرتفعة مقارنة بالمستوردة، بينما وفرت بعض المنافذ الحكومية لحوما بأسعار أقل نسبيا للتخفيف عن المواطنين.

أسعار اللحوم البلدية

الكندوز من 420 إلى 470 جنيها.

البتلو من 400 إلى 421 جنيها.

الضأن البلدي من 450 إلى 500 جنيه.

الجملي من 300 إلى 350 جنيها.

الموزة البلدي نحو 295 جنيها.

الكبدة البلدي من 420 إلى 480 جنيها.

السجق البلدي من 430 إلى 460 جنيها.

المفروم البلدي من 430 إلى 470 جنيها.

الكبدة الكندوز من 400 إلى 430 جنيها.

الطرب البلدي من 450 إلى 480 جنيها.

الريش والكستليتة من 450 إلى 500 جنيه.

اللحوم الطازجة في بعض المنافذ من 280 إلى 300 جنيه.



أسعار اللحوم المستوردة

اللحوم البرازيلية المجمدة من 210 إلى 250 جنيها.

اللحوم السودانية الطازجة من 280 إلى 310 جنيهات.

اللحم الهندي المجمد من 180 إلى 200 جنيه.

الكتف البرازيلي من 230 إلى 260 جنيها.

البوفتيك المستورد من 240 إلى 270 جنيها.

الكبدة المستوردة من 120 إلى 150 جنيها.

المفروم المستورد من 200 إلى 230 جنيها.

اللحم الضأن المستورد من 220 إلى 260 جنيها.

لحوم الجاموس المستوردة من 190 إلى 220 جنيها.

وتشير حركة السوق إلى أن اللحوم البلدية ما زالت تحافظ على أسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف التربية والأعلاف والنقل، وهو ما يجعل الإقبال عليها محدودا نسبيا مقارنة بالمستوردة.

في المقابل، توفر اللحوم البرازيلية والهندية بديلا أقل سعرا وتلقى رواجا متزايدا بين المستهلكين، خاصة مع فروق الأسعار التي تتجاوز 150 جنيها في الكيلو الواحد.

وتلعب المنافذ الحكومية دورا مهما في موازنة السوق من خلال طرح لحوم طازجة ومستورد بأسعار مخفضة، وهو ما يسهم في تقليل الضغوط على الأسر.

ومع ذلك تبقى التوقعات قريبة من الاستقرار في المدى القصير مع احتمال تسجيل زيادات طفيفة إذا استمرت أزمة الأعلاف أو ارتفعت تكاليف الاستيراد.