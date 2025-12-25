قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن
بتكلفة 65 مليون جنيه.. افتتاح وتفقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد |شاهد
الهلال الأحمر يدفع 5900 طن مساعدات إنسانية و شتوية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

لحوم
لحوم
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية عند مستويات متفاوتة بين اللحوم البلدية والمستوردة، حيث واصلت اللحوم البلدية تسجيل أسعار مرتفعة مقارنة بالمستوردة، بينما وفرت بعض المنافذ الحكومية لحوما بأسعار أقل نسبيا للتخفيف عن المواطنين.

أسعار اللحوم البلدية

الكندوز من 420 إلى 470 جنيها.

البتلو من 400 إلى 421 جنيها.

الضأن البلدي من 450 إلى 500 جنيه.

الجملي من 300 إلى 350 جنيها.

الموزة البلدي نحو 295 جنيها.

الكبدة البلدي من 420 إلى 480 جنيها.

السجق البلدي من 430 إلى 460 جنيها.

المفروم البلدي من 430 إلى 470 جنيها.

الكبدة الكندوز من 400 إلى 430 جنيها.

الطرب البلدي من 450 إلى 480 جنيها.

الريش والكستليتة من 450 إلى 500 جنيه.

اللحوم الطازجة في بعض المنافذ من 280 إلى 300 جنيه.


أسعار اللحوم المستوردة

اللحوم البرازيلية المجمدة من 210 إلى 250 جنيها.

اللحوم السودانية الطازجة من 280 إلى 310 جنيهات.

اللحم الهندي المجمد من 180 إلى 200 جنيه.

الكتف البرازيلي من 230 إلى 260 جنيها.

البوفتيك المستورد من 240 إلى 270 جنيها.

الكبدة المستوردة من 120 إلى 150 جنيها.

المفروم المستورد من 200 إلى 230 جنيها.

اللحم الضأن المستورد من 220 إلى 260 جنيها.

لحوم الجاموس المستوردة من 190 إلى 220 جنيها.

وتشير حركة السوق إلى أن اللحوم البلدية ما زالت تحافظ على أسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف التربية والأعلاف والنقل، وهو ما يجعل الإقبال عليها محدودا نسبيا مقارنة بالمستوردة.

في المقابل، توفر اللحوم البرازيلية والهندية بديلا أقل سعرا وتلقى رواجا متزايدا بين المستهلكين، خاصة مع فروق الأسعار التي تتجاوز 150 جنيها في الكيلو الواحد.

وتلعب المنافذ الحكومية دورا مهما في موازنة السوق من خلال طرح لحوم طازجة ومستورد بأسعار مخفضة، وهو ما يسهم في تقليل الضغوط على الأسر.

ومع ذلك تبقى التوقعات قريبة من الاستقرار في المدى القصير مع احتمال تسجيل زيادات طفيفة إذا استمرت أزمة الأعلاف أو ارتفعت تكاليف الاستيراد.

لحوم لحم بلدي ضأني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد