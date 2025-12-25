قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحليق 74 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1630 سائحاً بالأقصر
بسبب أعمال الصيانة.. تحديث الخريطة المرورية بعد غلق كوبرى قصر النيل
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ صفاء السمان لفوزها بجائزة تميز بالقطاع الصحي

الصيدلانية صفاء حسني السمان مسؤول المكتب الفني لمستشار وزير الصحة
الصيدلانية صفاء حسني السمان مسؤول المكتب الفني لمستشار وزير الصحة
أمل مجدى

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى الصيدلانية صفاء حسني السمان مسؤول المكتب الفني لمستشار وزير الصحة والسكان للتطوير المهني المستمر بوزارة الصحة والسكان، بمناسبة حصولها على المركز الأول عربياً في التميز بالقطاع الصحي بجائزة "أ.د محمد سليم للتميز في القطاع الصحي" ، عن بحثها بعنوان:" حوكمة التعاقدات الصحية ودورها في تفعيل التكامل بين القطاعات خلال الأزمات: دراسة حالة التكامل خلال جائحة كوفيد 19في مصر".

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بحصول الصيدلانية صفاء حسني السمان على هذا التكريم المشرف والذي يؤكد على تميز المرأة المصرية في القطاع الصحي على المستوى العربي، وهو ما يؤكد على كفاءة وتفرد نساء مصر في مجال البحث العلمي، حيث فاز بحثها المقدم من بين 25 بحث مقدم من الباحثين والباحثات من مختلف الدول العربية.

كما أكدت المستشارة أمل عمار على أهمية دعم المرأة المصرية في مجال البحث العلمي بفروعه المختلفة، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح.

المرأة القومى للمرأة أمل عمار المستشارة أمل عمار المجلس القومى للمرأة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

