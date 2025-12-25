القومي للمرأة يهنئ صفاء السمان لفوزها بجائزة تميز بالقطاع الصحي

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى الصيدلانية صفاء حسني السمان مسؤول المكتب الفني لمستشار وزير الصحة والسكان للتطوير المهني المستمر بوزارة الصحة والسكان، بمناسبة حصولها على المركز الأول عربياً في التميز بالقطاع الصحي بجائزة "أ.د محمد سليم للتميز في القطاع الصحي" ، عن بحثها بعنوان:" حوكمة التعاقدات الصحية ودورها في تفعيل التكامل بين القطاعات خلال الأزمات: دراسة حالة التكامل خلال جائحة كوفيد 19في مصر".

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بحصول الصيدلانية صفاء حسني السمان على هذا التكريم المشرف والذي يؤكد على تميز المرأة المصرية في القطاع الصحي على المستوى العربي، وهو ما يؤكد على كفاءة وتفرد نساء مصر في مجال البحث العلمي، حيث فاز بحثها المقدم من بين 25 بحث مقدم من الباحثين والباحثات من مختلف الدول العربية.

كما أكدت المستشارة أمل عمار على أهمية دعم المرأة المصرية في مجال البحث العلمي بفروعه المختلفة، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح.