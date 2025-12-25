قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
لماذا نجحت مسلسلات الأوف سيزون؟ أمين خير الله يوضح

منار عبد العظيم

أكد السيناريست والناقد الفني أمين خير الله أن عام 2025 شهد طفرة واضحة في مستوى الدراما المصرية، معتبرًا إياه واحدًا من أفضل المواسم الدرامية منذ سنوات طويلة، رغم وجود بعض الأعمال الضعيفة والانتقادات التي طالت عددًا من المسلسلات.

تنوع الموضوعات وقوة الإنتاج

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أوضح خير الله أن الموسم تميز بتنوع كبير في الموضوعات وتعدد أشكال الإنتاج، مشيرًا إلى قوة أعمال بارزة مثل «ظلم المصطبة» و«لام شمسية»، مؤكدًا أنها مسلسلات ذات قيمة فنية عالية لا يمكن التقليل منها.

الأوف سيزون يتحول إلى موسم حقيقي

وأشاد أمين خير الله بظهور موسم «الأوف سيزون» خارج شهر رمضان، معتبرًا أنه أصبح موسمًا دراميًا حقيقيًا ممتدًا على مدار العام، بدلًا من التكدس الرمضاني الذي كان يضم عشرات الأعمال دون منحها فرصة عادلة للمشاهدة والمتابعة.

نجاح البطولات الجماعية بدل المطلقة

وقال إن من أبرز ملامح الموسم نجاح البطولات الجماعية على حساب البطولات الفردية المطلقة، موضحًا أن مسلسلات مثل «ظلم المصطبة» و«لام شمسية» و«قلبي ومفتاحه» قدمت نماذج ناجحة للتعاون الجماعي بين النجوم، بما انعكس إيجابًا على جودة العمل الدرامي.

مفاجأة الموسم ونجاح الشباب

واعتبر خير الله مسلسل «أولاد الشمس» مفاجأة الموسم، خاصة مع اعتماده على مجموعة من النجوم الشباب إلى جانب الفنان محمود حميدة، وهو ما أضفى حيوية وتنوعًا على العمل.

منصات العرض والحلقات القصيرة سر النجاح

وتطرق أمين خير الله إلى نجاح مسلسلات المنصات ذات الحلقات القصيرة، مثل «ورد وشوكولاتة» و«كاتالوج» و«كارثة طبيعية»، مؤكدًا أن قرب القضايا من واقع المشاهد، والتركيز الدرامي دون مط أو إطالة، كانا من أهم أسباب نجاح هذه الأعمال وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة.

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

ارشيفية

في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

صورة تعبيرية

وزير الخارجية الإيراني: لا مؤشرات على تكرار أي هجوم ضد طهران

جانب من عملية القبض على والي حوران

والي حوران.. سوريا تعلن القبض على أحد القيادات البارزة في تنظيم داعش

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يجتمع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

