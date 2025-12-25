لماذا نجحت مسلسلات الأوف سيزون؟ أمين خير الله يوضح

أكد السيناريست والناقد الفني أمين خير الله أن عام 2025 شهد طفرة واضحة في مستوى الدراما المصرية، معتبرًا إياه واحدًا من أفضل المواسم الدرامية منذ سنوات طويلة، رغم وجود بعض الأعمال الضعيفة والانتقادات التي طالت عددًا من المسلسلات.

تنوع الموضوعات وقوة الإنتاج

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أوضح خير الله أن الموسم تميز بتنوع كبير في الموضوعات وتعدد أشكال الإنتاج، مشيرًا إلى قوة أعمال بارزة مثل «ظلم المصطبة» و«لام شمسية»، مؤكدًا أنها مسلسلات ذات قيمة فنية عالية لا يمكن التقليل منها.

الأوف سيزون يتحول إلى موسم حقيقي

وأشاد أمين خير الله بظهور موسم «الأوف سيزون» خارج شهر رمضان، معتبرًا أنه أصبح موسمًا دراميًا حقيقيًا ممتدًا على مدار العام، بدلًا من التكدس الرمضاني الذي كان يضم عشرات الأعمال دون منحها فرصة عادلة للمشاهدة والمتابعة.

نجاح البطولات الجماعية بدل المطلقة

وقال إن من أبرز ملامح الموسم نجاح البطولات الجماعية على حساب البطولات الفردية المطلقة، موضحًا أن مسلسلات مثل «ظلم المصطبة» و«لام شمسية» و«قلبي ومفتاحه» قدمت نماذج ناجحة للتعاون الجماعي بين النجوم، بما انعكس إيجابًا على جودة العمل الدرامي.

مفاجأة الموسم ونجاح الشباب

واعتبر خير الله مسلسل «أولاد الشمس» مفاجأة الموسم، خاصة مع اعتماده على مجموعة من النجوم الشباب إلى جانب الفنان محمود حميدة، وهو ما أضفى حيوية وتنوعًا على العمل.

منصات العرض والحلقات القصيرة سر النجاح

وتطرق أمين خير الله إلى نجاح مسلسلات المنصات ذات الحلقات القصيرة، مثل «ورد وشوكولاتة» و«كاتالوج» و«كارثة طبيعية»، مؤكدًا أن قرب القضايا من واقع المشاهد، والتركيز الدرامي دون مط أو إطالة، كانا من أهم أسباب نجاح هذه الأعمال وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة.