وزيرة البيئة تبحث المعاهدة العالمية للحد من التلوث البلاستيكي
رسمياً..بدء اجازة نصف العام 2026 في المدارس الأربعاء القادم لهؤلاء الطلاب فقط
الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين
ضغوط بيع تُنهي أسبوع البورص المصري على تراجع
السيطرة على حريق نشب داخل محل إكسسوارات هواتف بمنطقة الموسكي
ظاهرة نادرة تحدث كل 33 عاماً .. تكرار شهر رجب مرتين في عام 2025
موعد إجازة عيد الفطر 2026
الوطنية للانتخابات: فوز 101 مرشح بمقاعد الإعادة بالمرحلة الثانية .. وإبطال 4 لجان فى بلبيس والمنصورة وميت غمر
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ البحيرة تُكرّم بطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بعد إنجازات مشرفة محليًا ودوليًا

ساندي رضا

كرّمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، بطلتين من أبناء محافظة البحيرة، تقديرًا لانجازاتهم الرياضية المشرفة، والتى رفعت اسم المحافظة عاليًا على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار دعم المحافظة للنماذج المتميزة من أبنائها في مختلف المجالات، لاسيما المجال الرياضي.

وقد شمل التكريم اللاعبة آلاء عبد الحليم سعيد حرحش، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالبحيرة، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة المصارعة للسيدات وزن 65 كجم، والتي تم ضمّها إلى منتخب مصر للمصارعة، في إنجاز يعكس موهبتها وجهدها والتزامها.

كما كرّمت المحافظ البطلة جودي شريف شيبة، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالبحيرة، بعد أن نجحت في حصد الميدالية البرونزية في بطولة الدمام الدولية لتنس الطاولة تحت 13 و11 سنة، والتي أُقيمت بمدينة الدمام بـالمملكة العربية السعودية، مؤكدة حضورًا قويًا ومشرفًا للرياضة المصرية في المحافل الدولية.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بما قدمته اللاعبتان من أداء متميز وإنجازات تعكس حجم الجهد المبذول في رعاية المواهب الرياضية داخل المحافظة، مؤكدة أن محافظة البحيرة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأبطال الرياضيين، وتوفير البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وصقلها، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على تمثيل مصر بصورة مشرفة في البطولات المحلية والدولية.

وأكدت المحافظ استمرار دعم المحافظة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لاكتشاف ورعاية الأبطال، وتعزيز مكانة الرياضة كأحد أدوات بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

