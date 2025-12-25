محافظ البحيرة تُكرّم بطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بعد إنجازات مشرفة محليًا ودوليًا

كرّمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، بطلتين من أبناء محافظة البحيرة، تقديرًا لانجازاتهم الرياضية المشرفة، والتى رفعت اسم المحافظة عاليًا على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار دعم المحافظة للنماذج المتميزة من أبنائها في مختلف المجالات، لاسيما المجال الرياضي.

وقد شمل التكريم اللاعبة آلاء عبد الحليم سعيد حرحش، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالبحيرة، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة المصارعة للسيدات وزن 65 كجم، والتي تم ضمّها إلى منتخب مصر للمصارعة، في إنجاز يعكس موهبتها وجهدها والتزامها.

كما كرّمت المحافظ البطلة جودي شريف شيبة، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالبحيرة، بعد أن نجحت في حصد الميدالية البرونزية في بطولة الدمام الدولية لتنس الطاولة تحت 13 و11 سنة، والتي أُقيمت بمدينة الدمام بـالمملكة العربية السعودية، مؤكدة حضورًا قويًا ومشرفًا للرياضة المصرية في المحافل الدولية.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بما قدمته اللاعبتان من أداء متميز وإنجازات تعكس حجم الجهد المبذول في رعاية المواهب الرياضية داخل المحافظة، مؤكدة أن محافظة البحيرة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأبطال الرياضيين، وتوفير البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وصقلها، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على تمثيل مصر بصورة مشرفة في البطولات المحلية والدولية.

وأكدت المحافظ استمرار دعم المحافظة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لاكتشاف ورعاية الأبطال، وتعزيز مكانة الرياضة كأحد أدوات بناء الإنسان وتنمية المجتمع.