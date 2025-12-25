السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية بالحي الثامن بمدينة العبور دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالحى الثامن بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن الحريق اندلع داخل شقة في الطابق الرابع وامتدت النيران إلى بلكونة الطابق الخامس وتم السيطرة على الحريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.