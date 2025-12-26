بشير عبد الفتاح: مصر تسعى لتجنيب المنطقة ويلات مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القاهرة حريصة على خفض التصعيد في المنطقة في ظل إصرار إسرائيل على تقويض القدرات العسكرية والتكنولوجية الإيرانية، موضحًا أن تل أبيب تنظر إلى البرامج العسكرية والتكنولوجية والنووية الإيرانية باعتبارها تهديدًا وجوديًا لدولة الاحتلال.

وأوضح بشير عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل تفكر في جولة جديدة من المواجهات تكون أكثر عنفًا، بهدف منع إيران من استعادة قدراتها العسكرية، مشيرًا إلى أن حرب الاثني عشر يومًا لم تنجح في القضاء على هذه القدرات، وهو ما يعزز توجهات التصعيد داخل المؤسسة الإسرائيلية.

وأضاف بشير عبد الفتاح، أن مصر تسعى لتجنيب المنطقة ويلات مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل، محذرًا من أن أي صدام مقبل سيكون أشد عنفًا وأكثر كلفة على استقرار الإقليم بأكمله، في ظل حالة التأهب السائدة داخل الداخل الإسرائيلي لمزيد من العمل العسكري.

وأشار بشير عبد الفتاح، إلى أن دوائر صنع القرار في إسرائيل ترى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة مواتية للقضاء على أي مصادر تهديد محتملة لتل أبيب، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الداخل الإسرائيلي بأن إيران تمثل العدو الرئيسي في المرحلة الحالية، وهو ما يفسر تصاعد نبرة التصعيد والاستعداد للمواجهة