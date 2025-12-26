محلل سياسي سوداني: الدعم السريع تدمر كل مدينة تسيطر عليها وتنهب البيوت والمنشآت

قال عثمان ميرغني، المحلل السياسي السوداني، إن قوات الدعم السريع تتعامل مع المدن والمناطق التي تسيطر عليها بمنطق الأرض المحروقة، حيث تقوم بتدمير كل مدينة تدخلها والسيطرة على مقدراتها، إلى جانب نهب البيوت والمنشآت الحكومية والخاصة، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين.

وأوضح عثمان ميرغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المناطق في السودان أسهمت بشكل مباشر في زيادة الأوضاع الإنسانية سوءًا، مؤكدًا أن المواطنين هم الطرف الأكثر تضررًا في ظل انتشار العنف وانعدام الأمن وتدمير البنية الأساسية.

وأشار المحلل السياسي السوداني عثمان الميرغني، إلى أن قوات الدعم السريع تمددت في عدد من المناطق بشمال دارفور، وهو ما تسبب في موجات نزوح واسعة نتيجة هروب السكان من المدن والقرى التي تشهد عمليات عسكرية وتخريبًا متعمدًا للممتلكات.

وأكد عثمان ميرغني أن الوضع الإنساني في السودان يحتاج إلى تدخل عاجل من المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، وإنقاذ المدنيين من تداعيات الصراع المستمر، في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وغياب الخدمات في العديد من المناطق المتضررة.