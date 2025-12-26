قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

في إطار دعم وزارة الثقافة للفنون الرفيعة وتعزيز الوعي الموسيقي، نظّمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، محاضرة ومناقشة بمناسبة اليوم العالمي لآلة الكمان، وذلك بقاعة علي مبارك، تحت رعاية  الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبإشراف وتنظيم قاعة الموسيقى بدار الكتب.


بدأت الفعالية بعزف السلام الجمهوري، في أجواء احتفالية عكست تقدير الحضور لقيمة الموسيقى ودورها في التعبير الإنساني، ثم تولّت رشا أحمد، مدير قاعة الموسيقى، إدارة المناقشة، مرحبة بالحضور، ومؤكدة أهمية الاحتفاء بآلة الكمان باعتبارها واحدة من أكثر الآلات الموسيقية قدرة على التعبير عن المشاعر الإنسانية عبر العصور.
 

وقالت رشا أحمد، في كلمتها، إن الاحتفاء بالكمان هو احتفاء بآلة لم تكن يومًا مجرد أداة موسيقية، بل كانت ولا تزال صوتًا حيًا للمشاعر الإنسانية عبر التاريخ، مشيرة إلى أن اللقاء لا يقتصر على كونه محاضرة أكاديمية، بل يمثل رحلة موسيقية في تاريخ آلة الكمان وتطورها وأبرز مدارسها العزفية. 

وأضافت أن قاعة الموسيقى تحرص دائمًا على الجمع بين المعرفة النظرية والتجربة السمعية الحية، من خلال فقرات عزف مباشر تُترجم الكلمات إلى ألحان، معربة عن سعادتها بمشاركة ملهمة من العازفة الشابة إيريني أشرف، التي تؤكد أن الإبداع لا يعرف حدودًا عمرية.


من جانبها، أعربت الفنانة هدى رضوان، عازفة الفيولينة بأوركسترا القاهرة السيمفوني وناقدة موسيقية، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدة أن دراسة تاريخ الآلات الموسيقية، أو ما يُعرف بـ«علم الآلات»، تمثل مدخلًا مهمًا لفهم تطور الحضارات الإنسانية. وأوضحت أن الآلة الموسيقية ليست مجرد وسيلة لإنتاج الصوت، بل وثيقة تاريخية تعكس طبيعة المجتمعات التي نشأت فيها، ومسارات انتقال الثقافات بين المدن والحضارات عبر العصور.


وأضافت رضوان أن الآلات الوترية ذات القوس مرت بمراحل طويلة من التطور، بدءًا من أشكال بدائية استخدم فيها الإنسان أغصان الأشجار والأوتار الطبيعية، ثم تطورت تدريجيًا مع تطور المجتمعات الإنسانية، حتى وصلت إلى أوروبا، حيث لعب العرب دورًا محوريًا في نقل هذه الآلات وتطويرها، لا سيما عبر الأندلس، قبل أن تتبلور لاحقًا في شكل عائلة آلات الفيول، التي انبثق منها الكمان بشكله الحديث.
 

وأشارت إلى أن التاريخ الإسلامي، رغم إسهامه الكبير في تطوير الآلات الوترية، لم يخلّف مصادر مكتوبة كافية، ما يجعل تتبع الأصل التاريخي لهذه الآلات تحديًا علميًا، إلا أن النقوش واللوحات الفنية والآثار المادية تؤكد التأثير العربي الواضح في تطور آلة الكمان والآلات الوترية ذات القوس في أوروبا.


وخلال المحاضرة، قدمت الفنانة هدى رضوان عرضًا أكاديميًا وفنيًا تناول نشأة آلة الكمان وتاريخ تطورها عبر العصور، إلى جانب شرح مبسط للبناء التشريحي للآلة، مؤكدة أن جودة الخامات المستخدمة في صناعتها تلعب دورًا أساسيًا في نقاء الصوت وقوته، وهو ما ينطبق على الكمان وسائر الآلات الوترية، التي وصلت إلى شكلها الحالي عبر قرون من التجربة والتطوير.

وتخللت المناقشة فقرات عزف حي أضفت طابعًا تفاعليًا على الفعالية، حيث قدمت العازفة الشابة إيريني أشرف معزوفة غربية في منتصف الندوة، أسهمت في ترجمة المحتوى الأكاديمي إلى تجربة سمعية مباشرة نالت استحسان الحضور. 

كما شاركت الفنانة هدى رضوان بعزف مقطوعة شرقية داخل القاعة، عكست الخصائص التعبيرية الفريدة لآلة الكمان وقدرتها على أداء أنماط موسيقية متعددة، مؤكدة عالمية هذه الآلة وثراء إمكاناتها الفنية.
 

وزارة الثقافة للفنون الهيئة العامة لدار الكتب لآلة الكمان

