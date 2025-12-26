التحالف الوطني: بدء فعاليات "شهر التطوع" من جامعة القاهرة

يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإطلاق فعاليات "شهر التطوع" اليوم الجمعة، 26 ديسمبر 2025، في رحاب جامعة القاهرة، وبمشاركة الآلاف من المتطوعين المتحمسين من مختلف محافظات مصر.



وسيتم توقيع أول ميثاق أخلاقي للتطوع في مصر بين كبرى مؤسسات المجتمع المدني؛ والذي يُعد الإطار الأول من نوعه كميثاق تطوعي تشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني المصرية.



سيشهد اليوم استعراض "منصة إنسان" الرقمية، والإعلان عن إطلاق "مسابقة إنسان لأفضل متطوع"، وذلك إلى جانب العديد من المسابقات والأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة، وصولًا إلى الختام بحفل غنائي مميز.