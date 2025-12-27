رئيس مياه البحر الأحمر يتابع المحطات لرفع كفاءة التشغيل ودعم تحسين الخدمات

قام اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس شركة مياه البحر الأحمر بمتابعة ميدانية لمحطات المياه والصرف الصحي حيث تفقد محطة الدهار الجديدة لمتابعه سير العمل واستكمال الأعمال داخل المحطة.
تفقد محطة مياه الروضة التي تخدم مناطق الإعلان العاشر ومنطقة الروضة بنظام الضخ ٢٤ ساعه.
واستكمالا لجولته قام رئيس الشركة بالمرور على محطة رفع صرف صحي رقم (5) لمتابعة منظومة التشغيل داخل المحطة.
ووجه جميع القطاعات المعنية بمراعاة أعمال صيانة المعدات للحفاظ على أصول الشركة وشدد على الإلتزام بالصيانة الدورية والتشغيل الأمثل لضمان استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة ودعم استدامة تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بمختلف المناطق.