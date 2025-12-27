قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إحباط محاولة إدخال مخدرات عبر مطار الغردقة الدولي قادمة من النمسا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تمكنت الأجهزة الجمركية بمطار الغردقة الدولي من توجيه ضربة جديدة لمحاولات تهريب المواد المخدرة، بعد ضبط أحد الركاب الأجانب أثناء وصوله على رحلة قادمة من العاصمة النمساوية فيينا، في واقعة تعكس يقظة رجال الجمارك وتشديد الرقابة على المنافذ الجوية.

وجاءت تفاصيل الواقعة أثناء الانتهاء من إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الخارج، حيث أثارت تصرفات أحد الركاب البريطانيين الشكوك لدى مأموري الجمارك العاملين بالإدارة المختصة، ما استدعى إخضاع حقائبه للفحص الدقيق باستخدام أجهزة الكشف الحديثة. وأسفر الفحص الإشعاعي عن ظهور مؤشرات غير طبيعية داخل الأمتعة، تمثلت في كثافات عضوية رجّحت احتمالية احتوائها على مواد محظورة.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وتشكيل لجنة جمركية مختصة لإجراء التفتيش اليدوي، وذلك تحت إشراف القيادات الجمركية بالمطار. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على عدد من السجائر الملفوفة يدويًا، تبين لاحقًا أنها محشوة بنبات الماريجوانا المخدر، إلى جانب كميات أخرى من نفس النبات في صور وأوزان مختلفة، كانت مخبأة بعناية داخل الأمتعة في محاولة للتمويه وتجاوز نقاط التفتيش.

وبعد التأكد من طبيعة المضبوطات، قررت إدارة جمارك الغردقة تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، مع التحفظ على المضبوطات، وإحالة الراكب المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه، وذلك عقب العرض على مسؤولي الجمارك بالمنطقة الجنوبية والبحر الأحمر.

وأكدت مصادر جمركية أن هذه الواقعة تأتي ضمن خطة متكاملة لتكثيف الرقابة على جميع الرحلات الدولية، خاصة القادمة من بعض الوجهات الأوروبية، مشيرة إلى أن أجهزة الجمارك لا تدخر جهدًا في مواجهة محاولات تهريب المخدرات أو أي مواد تمثل خطرًا على المجتمع أو الأمن العام.

وتعكس هذه العملية التزام مصلحة الجمارك بتعليمات القيادة المختصة، وحرصها على استخدام أحدث وسائل الفحص والتأمين داخل المطارات المصرية، بما يضمن حماية البلاد من مخاطر التهريب والاتجار غير المشروع، ويؤكد أن المنافذ الجوية تخضع لرقابة صارمة لا تسمح بمرور أي مخالفات تمس سلامة الوطن أو المواطنين.

