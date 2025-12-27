اتحاد الجوجيتسو: الملف الطبي شرط أساسي للمشاركة في الأنشطة والبطولات

أكد العميد محمد الشعراوي، رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، انه تم إلزام جميع الأندية والهيئات الرياضية واللاعبين المشاركين في أنشطة الاتحاد بتقديم الملفات الطبية، وفقا للكود الطبي المعتمد من وزارة الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024.

وأوضح الشعراوي: "لم ننظم أي حدث إلا بعد استيفاء الكشف الطبي الدوري أو توافر الملف الطبي الشامل"، مضيفًا أن الملف يشمل الفحوصات الطبية الشاملة، وفحوصات القلب والجهاز التنفسي، بالإضافة إلى التحاليل المعملية الأساسية، بما يضمن الاطمئنان الكامل على الحالة الصحية للاعبين واللاعبات.

وأكد أن القرار يأتي في إطار حرص الاتحاد على سلامة جميع المشاركين، مشددًا على أنه لن يُسمح بالمشاركة في أي نشاط أو بطولة رسمية إلا بعد استيفاء واعتماد جميع المتطلبات الطبية.