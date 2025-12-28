قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
أخبار البلد

سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تفتخر بصداقتها مع مصر وهي منفتحة علي تعزيز الشراكة عام 2026

أ ش أ

أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجى بوريسينكو أن التفاهم والتعاون المتبادل بين مصر وروسيا يعد ضمانة أساسية لتجاوز الصعوبات بالنجاح ولتحقيق الاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط، وبل في العالم أجمع.


وأضاف السفير، في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد وزعتها سفارة روسيا بالقاهرة اليوم أن موسكو تفتخر بصداقتها مع مصر وهي منفتحة علي تعزيز الشراكة معها في عام 2026 . 


وأوضح أن العلاقات المصرية – الروسية تتسم بالتعاطف المتبادل بين الشعبين و بالديناميكية ولها آفاق واعدة للغاية وتتوسع الروابط الثقافية بين القاهرة وموسكو ويساهم في ذلك وجود كثير من الأسر المختلطة والتدفق السياحي الكبير مشيرا إلي انعكاس المقاربة المشتركة للقضايا العالمية في عملنا المشترك ضمن مجموعة البريكس وتنسيقنا الشامل للعمل على الصعيد الدولي.


وأعرب عن سعادته بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتفالات موسكو في 9 مايو بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، التي جمعت شركاءنا المقربين بالإضافة الى مشاركة جنود الجيش المصري في العرض العسكري الاحتفالي في الساحة الحمراء.


ونوه إلى أن مؤتمر وزراء الخارجية لمنتدى شراكة روسيا وأفريقيا، الذي عُقد في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر، أكد مجددا على الأهمية المحورية لـ"أرض الأهرامات" القديمة باعتبارها "نافذة على أفريقيا " مشيرا إلي ان عام 2025 كان غنيا بالأحداث حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط معاناة الشعب الفلسطيني، الذي تعرض لمحاولات تهجيره من أرضه ومع ذلك، فقد لاح بصيص أمل في قطاع غزة المنكوب، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير للجهود الجبارة التي تبذلها القيادة المصرية .


وتقدم السفير الروسي بخالص التهاني للشعبين المصري والروسي بمناسبة حلول العام الجديد، وأتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالفرح والبهجة. وأتمنى لكم بدوام الصحة والسعادة .

سفير روسيا بالقاهرة جيورجى بوريسينكو تجاوز الصعوبات مصر وروسيا الشرق الأوسط

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

جمهور الأهلي

ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

جانب من الحلقة

خبيرة نفسية: رتب أولوياتك في العام الجديد بدل قائمة أهداف مثالية

أرشيفية

غباشي: التحركات الإسرائيلية في القرن الإفريقي تهدف لـ«اصطياد في الماء العكر»

اجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ أرض الصومال

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

