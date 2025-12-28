سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تفتخر بصداقتها مع مصر وهي منفتحة علي تعزيز الشراكة عام 2026

أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجى بوريسينكو أن التفاهم والتعاون المتبادل بين مصر وروسيا يعد ضمانة أساسية لتجاوز الصعوبات بالنجاح ولتحقيق الاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط، وبل في العالم أجمع.



وأضاف السفير، في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد وزعتها سفارة روسيا بالقاهرة اليوم أن موسكو تفتخر بصداقتها مع مصر وهي منفتحة علي تعزيز الشراكة معها في عام 2026 .



وأوضح أن العلاقات المصرية – الروسية تتسم بالتعاطف المتبادل بين الشعبين و بالديناميكية ولها آفاق واعدة للغاية وتتوسع الروابط الثقافية بين القاهرة وموسكو ويساهم في ذلك وجود كثير من الأسر المختلطة والتدفق السياحي الكبير مشيرا إلي انعكاس المقاربة المشتركة للقضايا العالمية في عملنا المشترك ضمن مجموعة البريكس وتنسيقنا الشامل للعمل على الصعيد الدولي.



وأعرب عن سعادته بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتفالات موسكو في 9 مايو بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، التي جمعت شركاءنا المقربين بالإضافة الى مشاركة جنود الجيش المصري في العرض العسكري الاحتفالي في الساحة الحمراء.



ونوه إلى أن مؤتمر وزراء الخارجية لمنتدى شراكة روسيا وأفريقيا، الذي عُقد في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر، أكد مجددا على الأهمية المحورية لـ"أرض الأهرامات" القديمة باعتبارها "نافذة على أفريقيا " مشيرا إلي ان عام 2025 كان غنيا بالأحداث حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط معاناة الشعب الفلسطيني، الذي تعرض لمحاولات تهجيره من أرضه ومع ذلك، فقد لاح بصيص أمل في قطاع غزة المنكوب، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير للجهود الجبارة التي تبذلها القيادة المصرية .



وتقدم السفير الروسي بخالص التهاني للشعبين المصري والروسي بمناسبة حلول العام الجديد، وأتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالفرح والبهجة. وأتمنى لكم بدوام الصحة والسعادة .