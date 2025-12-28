نيافة الأنبا أكسيوس يهنئ الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد بالمنصورة | صور

قدّم نيافة الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة، التهنئة للأخوة الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تعزيز روح الأخوة

وزار نيافته مقر مطرانية الكاثوليك بمدينة المنصورة، كما شملت الزيارة مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة، ورافقه وفد كنسي من الآباء كهنة الإيبارشية.

وأكد نيافة الأنبا أكسيوس خلال الزيارة على عمق روابط المحبة والشراكة بين الكنائس، مشددًا على أهمية تعزيز روح الأخوّة والتعاون المشترك، بما يسهم في ترسيخ قيم السلام والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وفي سياق آخر، نظمت لجنة خدمة شباب ثانوي بإيبارشية المعادي سهرة كيهكية في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، حيث صلى نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية تسبحة كيهك، وشاركه الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وما يقرب من ٢٨٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.