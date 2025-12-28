طرح محال وصيدلية وأراضٍ بأنشطة مخابز للبيع بالمزاد في حدائق العاشر

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر من رمضان، عن طرح مجموعة متميزة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق ٦ يناير٢٠٢٦، تشمل 11 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٥م٢ : ٤٦م٢) بمركز خدمات الحي 20 قطعة رقم ١/٣، بجانب 3 قطع أراضٍ بنشاط مخابز بمراكز خدمات الأحياء (٢٠ و٢١و ٢٤) بمساحات تتراوح بين (٤٩٤م٢ الي ٧٧٨م٢) وذلك بمواقع متميزة، بما يعزز من النشاط التجاري والخدمي بالمدينة ويفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال.



ويأتي هذا الطرح في إطار دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بما يحقق عوائد استثمارية مستقرة وطويلة الأجل.

وأوضح جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان، أن رابط الوصول للمواقع (خرائط جوجل):

موقع المحال التجارية – حدائق العاشر https://maps.app.goo.gl/qxDneNreZsihzNidA

مع إمكانية المعاينة على الطبيعة للطروحات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز، وإتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز.