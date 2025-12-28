الثلاثاء.. إجراء القرعة الـ13 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالرابية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية الـ13 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 30 /12 /2025، بمقر جهاز المدينة.



توفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف توفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.



وفي هذا الإطار، أوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الثالثة عشرة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وطبقا لشرائح المساحات (۲۰۹م٢ - ٢٧٦م ٢ – 500م2 – 600م2 – 700م2) بنطاق منطقة الرابية.



وأشار مسئولو جهاز مدينة الشروق، إلى أنه سيتم دخول العملاء حتى الساعة12 ظهرا ثم يتم البدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.