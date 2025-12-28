الخطة الوطنية لمواجهة الكلاب الضالة وحماية المواطنين

قال الحسيني محمد عوض متحدث الطب البيطري بوزارة الزراعة، إن انتشار كلاب الشوارع هي ظاهرة مجتمعية، تشغل بال الجميع، متابعا: لدينا نص قانوني خاص بتنظيم التعامل مع كلاب الشوارع.

واضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن القانون يعمل على تنظيم حيازة الحيوانات، مما سيساهم على السيطرة عليهم بشكل يحافظ على التوازن بين صحة الإنسان وحقوق الحيوان.



واسترسل: الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي السلطة المختصة للتعامل مع تلك الظاهرة، حيث تتخذ كافة التدابير اللازمة للسيطرة على الحيوانات التي تشكل خطرا على صحة الإنسان.



وأوضح أن كلاب الشوارع المصرية لديها قدرة كبيرة على التكيف مع الطقس المختلف، كما أنه من أذكى كلاب العالم، مونها بأن استراتيجية السيطرة على انتشار تلك الظاهرة تتمثل في التوعية وكيفية التعامل الأمثل مع الحيوانات، وعدم القاء القمامة في الشوارع.



