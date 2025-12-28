وزير الداخلية يهنئ قيادات الدولة بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب" بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وجاء في البرقية: بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد .. يطيبُ لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات.

وإننا إذ نُثَمن الجهود المخلصة التى تبذلها مؤسستنا التشريعية العريقة فى تدعيــم ركائز دولة القانون .. وتعــزيز مســـيرة البناء والتنمية الشـــاملة بما يحقق تطلعات الشعب المصرى العظيم .. نحو مستقبل أكثر أمناً وإستقراراً

لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا ويؤيدها بنصره .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عصام الدين فريد “رئيس مجلس الشيوخ”، جاء بها : يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلسكم المُوقر بصادق التهانى والأمنيات .. بمناســــبة حلول العام الميلادى الجديد .. راجياً من الله العزيز القدير .. التوفيق والسداد لمسيرة مؤسساتنا التشريعية المعطاءة .. لمواصلة تدعيم ركائز الدولة المصرية .

إننا إذ نســتلهم من إحتفالنا بعام ميلادى جديد .. الأمل فى غدٍ مفعم بالطموحات ومشرق بالإستقرار .. لنتوجه بخالص الدعـاء بأن يحفظ الله مصرنا الغالية .. ويجعلها على مر الزمان .. منارةً تهدى الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتورمصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" جاء بها : بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد .. يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهانى وأطيب الأمنيات .. مبتهلين للمولى عز وجل أن يكلل بالتوفيق مسيرتكم الوطنية المعطاءة .

إننا نستقبل عاماً جديداً بكل اليقين والرجاء .. لمنظومة العمل الوطنى بمواصلة التقدم نحو غدٍ مشرق بالآمال والإزدهار .. تتكامل فيه الجهود والطاقات .. لدحر التحديات وتجاوز الصعاب .. وتحقيق طموحات الشعب المصرى العظيم .. فى الأخذ بزمام الرقى والرفعة والإستقرار .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" جاء بها:-

يُسعدنى وهيئة الشــرطة أن نعرب لســيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة بخالص التهانى وأطيب الأمنيات .. بمناسبة حلول العام الميلادى الجــديد راجين من الله عز وجل .. أن يكون العام الجديد عاماً مكللاً بالنجاح وأن يعيده عليكم بموفور الصحة .. ودوام العطاء فى خدمة الوطن.

نستقبل عاماً ميلادياً جديداً.. مبتهلين للمولى جلت قدرته أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والإستقرار والعزة.. وأن يهب بفضله لمسيرة القوات المسلحة المزيد من التوفيق والسداد.. فى الإضطلاع بدورها الوطـنى والنهوض بمسئولياتها التاريخية.. فى صون ركائز الدولة وحماية أمنها القومى.. لتتأكد بوحدة وتكامل مؤسساتنا وصلابة إرادتها.. آفاق مستقبل مشرق فى مواجهة الصعاب والتحديات.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" جاء بها :-يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى.

ونحن نســتقبل العام الميلادى الجديد .. يَحدُونا الأمل فى غد مُفعم بالأمن والإستقرار .. لنتوجه للمولى العزيز القدير .. أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً وسيفاً للوطن قوياً .. وأن يُهيئ لها من فضله .. مزيداً من سُبل التقدم والتطوير لتحقيق أهداف مسيرة العمل الوطنى .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام جاء بها : يسرنى مع بداية العام الميلادى الجديد 2026 أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات

حفظ السلام .. بأصدق التهانى وأطيب الأمانى .

يأتى إحتفالنا بعام ميلادى جديد .. حققت فيه أجهزة الوزارة العديد من النجاحات والإنجازات فى مختلف المجالات الأمنية .. بفضل تواصل العطاء والمثابرة والتضحيات .. وإننا إذ نتوجه للمولى جلت قدرته بالدعاء .. أن يجعله عام خير ونماء وسلام .. لنرجو لمسيرتنا الوطنية دوام التوفيق والسداد .. ونؤكد على أهمية التفانى والعزيمة والإقدام .. وبذل المزيد من الجهد والإرتقاء بمعدلات الأداء .. لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار .. لتحيا مصرنا الغالية دائماً .. عزيزة كريمة .. ويحيا شعبها العظيم آمناً مطمئنا.