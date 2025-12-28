قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير الداخلية يهنئ قيادات الدولة بمناسبة العام الميلادي الجديد

وزير الداخلية
وزير الداخلية
مصطفى الرماح

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب" بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وجاء في البرقية: بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد .. يطيبُ لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات.

وإننا إذ نُثَمن الجهود المخلصة التى تبذلها مؤسستنا التشريعية العريقة فى تدعيــم ركائز دولة القانون .. وتعــزيز مســـيرة البناء والتنمية الشـــاملة بما يحقق تطلعات الشعب المصرى العظيم .. نحو مستقبل أكثر أمناً وإستقراراً

لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا ويؤيدها بنصره .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عصام الدين فريد “رئيس مجلس الشيوخ”، جاء بها : يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلسكم المُوقر بصادق التهانى والأمنيات .. بمناســــبة حلول العام الميلادى الجديد .. راجياً من الله العزيز القدير .. التوفيق والسداد لمسيرة مؤسساتنا التشريعية المعطاءة .. لمواصلة تدعيم ركائز الدولة المصرية .

إننا إذ نســتلهم من إحتفالنا بعام ميلادى جديد .. الأمل فى غدٍ مفعم بالطموحات ومشرق بالإستقرار .. لنتوجه بخالص الدعـاء بأن يحفظ الله مصرنا الغالية .. ويجعلها على مر الزمان .. منارةً تهدى الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتورمصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" جاء بها : بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد .. يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهانى وأطيب الأمنيات .. مبتهلين للمولى عز وجل أن يكلل بالتوفيق مسيرتكم الوطنية المعطاءة .

إننا نستقبل عاماً جديداً بكل اليقين والرجاء .. لمنظومة العمل الوطنى بمواصلة التقدم نحو غدٍ مشرق بالآمال والإزدهار .. تتكامل فيه الجهود والطاقات .. لدحر التحديات وتجاوز الصعاب .. وتحقيق طموحات الشعب المصرى العظيم .. فى الأخذ بزمام الرقى والرفعة والإستقرار .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" جاء بها:-

يُسعدنى وهيئة الشــرطة أن نعرب لســيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة بخالص التهانى وأطيب الأمنيات .. بمناسبة حلول العام الميلادى الجــديد راجين من الله عز وجل .. أن يكون العام الجديد عاماً مكللاً بالنجاح وأن يعيده عليكم بموفور الصحة .. ودوام العطاء فى خدمة الوطن.

نستقبل عاماً ميلادياً جديداً.. مبتهلين للمولى جلت قدرته أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والإستقرار والعزة.. وأن يهب بفضله لمسيرة القوات المسلحة المزيد من التوفيق والسداد.. فى الإضطلاع بدورها الوطـنى والنهوض بمسئولياتها التاريخية.. فى صون ركائز الدولة وحماية أمنها القومى.. لتتأكد بوحدة وتكامل مؤسساتنا وصلابة إرادتها.. آفاق مستقبل مشرق فى مواجهة الصعاب والتحديات.

كما بعث  وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" جاء بها :-يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى.

ونحن نســتقبل العام الميلادى الجديد .. يَحدُونا الأمل فى غد مُفعم بالأمن والإستقرار .. لنتوجه للمولى العزيز القدير .. أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً وسيفاً للوطن قوياً .. وأن يُهيئ لها من فضله .. مزيداً من سُبل التقدم والتطوير لتحقيق أهداف مسيرة العمل الوطنى .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام جاء بها : يسرنى مع بداية العام الميلادى الجديد 2026 أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات

حفظ السلام .. بأصدق التهانى وأطيب الأمانى .

يأتى إحتفالنا بعام ميلادى جديد .. حققت فيه أجهزة الوزارة العديد من النجاحات والإنجازات فى مختلف المجالات الأمنية .. بفضل تواصل العطاء والمثابرة والتضحيات .. وإننا إذ نتوجه للمولى جلت قدرته بالدعاء .. أن يجعله عام خير ونماء وسلام .. لنرجو لمسيرتنا الوطنية دوام التوفيق والسداد .. ونؤكد على أهمية التفانى والعزيمة والإقدام .. وبذل المزيد من الجهد والإرتقاء بمعدلات الأداء .. لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار .. لتحيا مصرنا الغالية دائماً .. عزيزة كريمة .. ويحيا شعبها العظيم آمناً مطمئنا.

أخبار الداخلية وزارة الداخلية وزير الداخلية العام الميلادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

ورش عمل تفاعلية للأطفال للتعريف بأهداف أسبوع الاستدامة بدمياط

قوي عاملة بني سويف

مديرية العمل: 30 من شباب وأبناء بني سويف تسلموا عقود عمل بالأردن

إشادة واسعة من أبناء المحافظة باحتفالات العيد القومي و المشروعات التنموية في مختلف القطاعات

محافظ بورسعيد: المحافظة شهدت هذا العام الاحتفال بالعيد القومي وسط إنجازات ملموسة

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد