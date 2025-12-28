أمن سوهاج تواصل تأمين العملية الانتخابية والتصدي لمحاولات التأثير على الناخبين

تواصل مديرية أمن سوهاج، بقيادة اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أداءها الأمني الحاسم في تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها، من خلال التحرك السريع ورصد أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، والتعامل الفوري معها وفق صحيح القانون.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات عدد من الوقائع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت محاولات توزيع مبالغ مالية على الناخبين بمحيط بعض الدوائر الانتخابية بمراكز العسيرات وجرجا وجهينة، في محاولة للتأثير على اختياراتهم لصالح بعض المرشحين.

ماذا حدث؟

ففي دائرة مركز شرطة العسيرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط أحد الأشخاص الظاهر بمقطع فيديو متداول، أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما أسفرت جهود مديرية أمن سوهاج بدائرة مركز شرطة جرجا عن ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية، وبطاقات رقم قومي، وكروت دعاية انتخابية، حيث اعترف باستخدام تلك المضبوطات في محاولة التأثير على الناخبين، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو أظهر شخصين يستقلان سيارة «ميكروباص» ويتجولان بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بسوهاج لتوزيع مبالغ مالية، حيث تم ضبط السيارة وقائدها ومرافقه، وتبين كونهما مندوبين عن أحد المرشحين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الانتخابات بدائرة مركز شرطة جهينة من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية، قبل شروعه في توزيعها على الناخبين للتصويت لصالح مرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتؤكد هذه الوقائع يقظة وكفاءة رجال الشرطة بمديرية أمن سوهاج، وسرعة استجابتهم لما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يعكس حرص وزارة الداخلية على فرض سيادة القانون، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وحماية حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية كاملة دون أي ضغوط أو محاولات تأثير.

وتواصل مديرية أمن سوهاج جهودها المكثفة، تحت إشراف اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، لتأمين جميع اللجان الانتخابية والتصدي بحسم لأي مخالفات، في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها في حماية الاستقرار والأمن العام.