مصر المستقبل: الموقف المصري تجاه الصومال نموذج فريد للدبلوماسية القائمة على المبادئ

قال رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، إن الموقف المصري تجاه الأزمة الصومالية يُعد نموذجًا فريدًا للدبلوماسية القائمة على المبادئ والقوة الناعمة التي تحمي المصالح القومية، موضحًا أن إدانة مصر للاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى "أرض الصومال" ليست مجرد تضامن دبلوماسي، بل هي وقفة كبرياء قومي تُعلن من خلالها القاهرة أنها لن تسمح بالعبث بمقدرات الدول الشقيقة أو تمرير مخططات تفتيت المنطقة.

وأضاف "عكاشة"، في بيان، أن هذا الموقف يُبرهن للعالم أجمع أن مصر تظل الدولة المرجعية التي لا تساوم على القانون الدولي، وأنها السند الحقيقي للأشقاء العرب والأفارقة في مواجهة الأطماع الأحادية، موضحًا أن الدولة المصرية تُدرك أن استقرار الصومال ووحدته هو امتداد مباشر للأمن القومي المصري؛ فالعبث بسيادة الصومال يعني تهديدًا مباشرًا للملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس؛ لذا فإن دعم وحدة الصومال هو دفاع استباقي عن شريان الحياة الاقتصادي لمصر.

وأوضح مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب "مصر المستقبل"، أن رفض مصر للكيانات الموازية والاعترافات الأحادية يُمثل رسالة قوية ضد أي محاولة لخلق بؤر توتر مشرعنة دوليًا بالقرب من حدودها ومجالها الحيوي، وهذا الموقف يغلق الباب أمام الفوضى التي تهدف إلى إضعاف الدول المركزية لصالح ميليشيات أو كيانات غير شرعية.

ولفت إلى أن إدانة الدور الإسرائيلي في هذا الملف تعكس وعيًا استخباراتيًا وسياسيًا رفيع المستوى بمحاولات بعض القوى الدولية والإقليمية محاصرة الدور المصري تاريخيًا وجغرافيًا، ومن هنا يأتي الرد المصري ليؤكد أن القاهرة تمتلك من الأدوات القانونية والسياسية ما يكفي لحماية توازن القوى الإقليمي.

وأشار إلى أنه من خلال تمسكها بميثاق الأمم المتحدة، تُعزز مصر موقفها الدولي؛ فهي تُطالب للآخرين بما تتمسك به لنفسها: "السيادة المُطلقة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية"، موضحًا أن هذا الاتساق الأخلاقي والقانوني يمنح الدولة المصرية هيبة دولية وقدرة على المناورة في المحافل العالمية.

وأكد أن بيان الخارجية المصرية هو درع استراتيجي قبل أن يكون موقفًا سياسيًا؛ فهو يحمي وحدة الصومال، ويصون الأمن القومي المصري، ويؤكد على أن القاهرة هي الحارس الأمين لاستقرار المنطقة في مواجهة عواصف التقسيم.