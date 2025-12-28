وصول وزير التربية والتعليم لحضور احتفالية جامعة العاصمة باليوبيل الذهبي لتأسيسها

انطلقت منذ قليل فاعليات جامعة العاصمة (حلوان سابقا) للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها، بمناسبة مرور خمسين عامًا على انطلاق مسيرتها الأكاديمية والعلمية منذ عام 1975 وحتى عام 2025، وذلك من خلال احتفالية كبرى، بحضور عدد من الوزراء خريجي الجامعة، وقيادات التعليم العالي، وشخصيات عامة ورموز ثقافية.

وحرص الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحضور للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس جامعة العاصمة، بمناسبة مرور خمسين عامًا على انطلاق مسيرتها الأكاديمية والعلمية منذ عام 1975 وحتى عام 2025

وتقام الفعالية بمجمع الفنون والثقافة أول صرح ثقافي فني بالجامعات المصرية، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفال في تمام الساعة الخامسة مساء غد الأحد باستقبال الضيوف وافتتاح متحف الفن المعاصر.



وتنطلق الاحتفالية الرسمية في الساعة السادسة مساءً بعزف السلام الوطني، يعقبه عرض فيلم تسجيلي يستعرض نشأة الجامعة ومحطاتها البارزة وإسهاماتها العلمية والتعليمية والمجتمعية، وما قدمته من كوادر مؤهلة أسهمت في دعم خطط التنمية وبناء الدولة المصرية.