رئيس جامعة العاصمة: دشنا شركة لدعم الابتكار والبحث وتعظيم الموارد

انطلقت منذ قليل، فعاليات جامعة العاصمة (حلوان سابقا)، للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها، بمناسبة مرور خمسين عامًا على انطلاق مسيرتها الأكاديمية والعلمية منذ عام 1975 وحتى عام 2025، وذلك من خلال احتفالية كبرى، بحضور عدد من الوزراء خريجي الجامعة، وقيادات التعليم العالي، وشخصيات عامة ورموز ثقافية.

وقال السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة ، عن تدشين شركة الجامعة لدعم الابتكار والبحث العلمى وتمثل الذراع الاستثماري للجامعة وتعمل على تعظيم موارد الجامعة، لافتا إلى أن الجامعة دشنت الجامعة الأهلية التى تضم 16 ألف طالب بالإضافة إلى تأسيس نادى جامعة حلوان.

وأضاف الدكتور السيد قنديل، خلال كلمته باحتفالية اليوبيل الذهبى لجامعة حلوان بمناسبة مرور 50 عاما على انشاء الجامعة ، افتتاح فرع بحدائق العاصمة، وهى مدينة ذكية وعلينا مسئولية كبيرة لتحقيق نقلة كبيرة لتكون جامعة من جامعات الجيل الخامس.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع هذه الجهود لدينا خطط للاهتمام بالجامعة الأم وبدأنا فى تدشين المجمع الطبى الجديد بتكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه موجها الشكر لمحافظ القاهرة على دعم انشاء الجامعة بمبلغ 50 مليون جنيهاً.

وحرص الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، لحضور للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس جامعة العاصمة، بمناسبة مرور خمسين عامًا على انطلاق مسيرتها الأكاديمية والعلمية منذ عام 1975 وحتى عام 2025.

وتقام الفعالية بمجمع الفنون والثقافة أول صرح ثقافي فني بالجامعات المصرية، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفال في تمام الساعة الخامسة مساء غد الأحد باستقبال الضيوف وافتتاح متحف الفن المعاصر.

وتنطلق الاحتفالية الرسمية في الساعة السادسة مساءً بعزف السلام الوطني، يعقبه عرض فيلم تسجيلي يستعرض نشأة الجامعة ومحطاتها البارزة وإسهاماتها العلمية والتعليمية والمجتمعية، وما قدمته من كوادر مؤهلة أسهمت في دعم خطط التنمية وبناء الدولة المصرية.