قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
الوطنية للانتخابات تشكر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لنقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي
تردد قناة SOLO CALCIO ITALIA لمتابعة كأس أمم إفريقيا 2026 مجانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء الدراسة بكلية الزراعة العام المقبل بجامعة العاصمة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

انطلقت منذ قليل فاعليات  جامعة العاصمة (حلوان سابقا) للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها، بمناسبة مرور خمسين عامًا على انطلاق مسيرتها الأكاديمية والعلمية منذ عام 1975 وحتى عام 2025، وذلك من خلال احتفالية كبرى، بحضور عدد من الوزراء خريجي الجامعة، وقيادات التعليم العالي، وشخصيات عامة ورموز ثقافية.

قال السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، انشاء كلية الزراعة ومن المتوقع بدء الدراسة بها العام الدراسى المقبل.

وأضاف الدكتور السيد قنديل خلال كلمته باحتفالية اليوبيل الذهبى لجامعة حلوان بمناسبة مرور 50 عاما على انشاء الجامعة ، افتتاح فرع بحدائق العاصمة، وهى مدينة ذكية وعلينا مسئولية كبيرة لتحقيق نقلة كبيرة لتكون جامعة من جامعات الجيل الخامس، مشيراً إلى أن بالتوازى مع هذه الجهود لدينا خطط للاهتمام بالجامعة الأم وبدأنا فى تدشين المجمع الطبى الجديد بتكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه موجها الشكر لمحافظ القاهرة على دعم انشاء الجامعة بمبلغ 50 مليون جنيهاً.

وحرص الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، لحضور للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس جامعة العاصمة، بمناسبة مرور خمسين عامًا على انطلاق مسيرتها الأكاديمية والعلمية منذ عام 1975 وحتى عام 2025

وتقام الفعالية بمجمع الفنون والثقافة أول صرح ثقافي فني بالجامعات المصرية.


وانطلقت الاحتفالية الرسمية في الساعة السادسة مساءً بعزف السلام الوطني، عقبه عرض فيلم تسجيلي يستعرض نشأة الجامعة ومحطاتها البارزة وإسهاماتها العلمية والتعليمية والمجتمعية، وما قدمته من كوادر مؤهلة أسهمت في دعم خطط التنمية وبناء الدولة المصرية.
 

جامعة العاصمة التعليم العالي رئيس جامعة العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

بالصور

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد