بدء الدراسة بكلية الزراعة العام المقبل بجامعة العاصمة

انطلقت منذ قليل فاعليات جامعة العاصمة (حلوان سابقا) للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها، بمناسبة مرور خمسين عامًا على انطلاق مسيرتها الأكاديمية والعلمية منذ عام 1975 وحتى عام 2025، وذلك من خلال احتفالية كبرى، بحضور عدد من الوزراء خريجي الجامعة، وقيادات التعليم العالي، وشخصيات عامة ورموز ثقافية.

قال السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، انشاء كلية الزراعة ومن المتوقع بدء الدراسة بها العام الدراسى المقبل.

وأضاف الدكتور السيد قنديل خلال كلمته باحتفالية اليوبيل الذهبى لجامعة حلوان بمناسبة مرور 50 عاما على انشاء الجامعة ، افتتاح فرع بحدائق العاصمة، وهى مدينة ذكية وعلينا مسئولية كبيرة لتحقيق نقلة كبيرة لتكون جامعة من جامعات الجيل الخامس، مشيراً إلى أن بالتوازى مع هذه الجهود لدينا خطط للاهتمام بالجامعة الأم وبدأنا فى تدشين المجمع الطبى الجديد بتكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه موجها الشكر لمحافظ القاهرة على دعم انشاء الجامعة بمبلغ 50 مليون جنيهاً.

وحرص الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، لحضور للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس جامعة العاصمة، بمناسبة مرور خمسين عامًا على انطلاق مسيرتها الأكاديمية والعلمية منذ عام 1975 وحتى عام 2025

وتقام الفعالية بمجمع الفنون والثقافة أول صرح ثقافي فني بالجامعات المصرية.



وانطلقت الاحتفالية الرسمية في الساعة السادسة مساءً بعزف السلام الوطني، عقبه عرض فيلم تسجيلي يستعرض نشأة الجامعة ومحطاتها البارزة وإسهاماتها العلمية والتعليمية والمجتمعية، وما قدمته من كوادر مؤهلة أسهمت في دعم خطط التنمية وبناء الدولة المصرية.

