ارتفاع التكلفة تدفع أرباح مصر لصناعة الكيماويات للهبوط

انخفضت صافي ربح شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بنسبة 14.3% أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 2025-2026.

كشفت القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح نحو 226.41 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2025، مقابل نحو 264.24 مليون جنيه عن المدة المقابلة من العام الماضي.

وذكرت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أن أسباب انخفاض صافي الربح خلال تلك المدة بسبب تراجع إيرادات النشاط وارتفاع التكلفة، وانخفاض صافي الإيرادات التمويلية.

مؤشرات مالية

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات صافي ربح بلغ 187.38 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، مقابل 217.96 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح خلال الفترة إلى انخفاض إيرادات النشاط وزيادة التكلفة، وكذلك انخفاض صافي الإيرادات التمويلية.

منتجات الشركة

وتعد شركة مصر لصناعة الكيماويات، التي تأسست عام 1959، من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وتنتج مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: الصودا الكاوية (سائلة وصلبة)، غاز الكلور السائل، غاز الهيدروجين المضغوط، حامض الهيدروكلوريك، كلوريد الحديديك، وهيبوكلوريت صوديوم، وتدخل هذه المنتجات في قطاعات حيوية مثل محطات المياه والصرف الصحي، صناعات الغزل النسيج والسكر والأسمدة.

مشروعات تطوير

وتجري شركة مصر لصناعة الكيماويات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، ومنها: مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، بإلإضافة إلى 12 ألف طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السالفونيك 90% بطاقة 16 طن/يوم. وفي إطار الالتزام البيئي، تم إنشاء وحدة مبخرات جديدة، وجاري تحديث ورفع كفاءة وحدتي الملح، وتطوير غرفة التخلص الآمن من أسطوانات الكلور.