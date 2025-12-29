قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هدى رمزي تكشف سر ابتعادها: بحب البيت ومش مقتنعة بفن اليوم

هدى رمزي
هدى رمزي

قالت الفنانة هدى رمزي، إنها تتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أنها تفضل قضاء أغلب وقتها داخل منزلها، واصفة نفسها بأنها «بيتوتية بزيادة»، وهو الطبع الذي لازمها حتى خلال فترة نشاطها الفني.

محبي الخروج أو الظهور الاجتماعي 

وأكدت هدى رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»، أنها لم تكن من محبي الخروج أو الظهور الاجتماعي المكثف، موضحة أن أوقات فراغها كانت دائمًا تقضيها في المنزل، سواء أثناء عملها في التمثيل أو بعد ابتعادها عن الساحة الفنية.

 استقبال العام الجديد

أضافت أنها تفضل استقبال العام الجديد داخل بيتها، على الأريكة، متابعةً للمسلسلات والبرامج، مؤكدة أن هذا الأسلوب يمنحها راحة نفسية أكبر من أي تجمعات أو احتفالات خارجية.

 الهدوء والجلوس في المنزل

تحدثت هدى رمزي عن علاقتها القوية بالفنانة سهير رمزي، ووصفتها بـ«التوأم الروحي»، مؤكدة أن بينهما تشابهًا كبيرًا في الطباع ونمط الحياة، إذ يجمعهما حب الهدوء والجلوس في المنزل وتبادل الحديث حول الأعمال الفنية، معتبرة أن هذه التفاصيل البسيطة تمثل متعة حقيقية بالنسبة لهما.

طبيعة الأعمال

وعن رأيها في حال الفن حاليًا، أعربت هدى رمزي عن عدم رضاها عما يُقدم على الساحة الفنية في الوقت الراهن، مؤكدة أنها لم تعد تميل لمتابعة المسلسلات أو الأفلام الحديثة، لافتة إلى أن طبيعة الأعمال اختلفت تمامًا عن المرحلة التي تنتمي إليها.

الأسرة والعلاقات المحترمة

أوضحت أن الفن في الماضي كان قائمًا على القيم الإنسانية والترابط الاجتماعي، ويعكس صورة الأسرة والعلاقات المحترمة، سواء في المضمون أو في أسلوب الحوار والملابس، مشددة على أن روح «العائلة» داخل العمل الفني كانت عنصرًا أساسيًا ينعكس بصدق على الشاشة.

غياب العلاقات الإنسانية

وأضافت أن غياب العلاقات الإنسانية بين فريق العمل الواحد حاليًا يؤثر سلبًا على جودة الأعمال، مؤكدة أن الفن لا يكتمل دون وجود تواصل حقيقي بين الفنانين أثناء التصوير، رغم إشادتها بموهبة وقدرات الفنانين الموجودين حاليًا، إلا أنها ترى أن المشكلة الحقيقية تكمن في طبيعة الموضوعات المطروحة، والتي لم تعد تعبر عن قيم المجتمع أو تشبهه.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

كزبرة وعلاء مرسي من مسلسل بيبو

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

حمزة العيلي

وفاة جد الفنان حمزة العيلي

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف بطريقتها الخاصة

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف بطريقتها الخاصة.. شاهد

بالصور

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

