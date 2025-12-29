قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دليل محاسبة موحد لدعم القطاع الخاص.. المالية تعرض ملامح خطة الإصلاحات الضريبية والجمركية
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
برلماني: الدولة ملتزمة بالتحول إلى مدن خضراء تعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليا

أميرة خلف

أكد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب ، أن تطبيق معايير البناء الأخضر بحلول 30 يونيو 2030، خطوة نحو  تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة و كفاءة استخدام الموارد في المشروعات العمرانية.

و أشار " الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن تطبيق معايير البناء الأخضر المستدام، خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، موضحا أنها ستعد بمثابة نقلة نوعية لتنمية حضرية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتعكس التزام الدولة بالتحول إلى مدن خضراء، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

كان  الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، قد أكد أن اعتبارا من 30 يونيو 2030، سيتم الالتزام الكامل بمعايير البناء الأخضر في جميع المشروعات العمرانية الجديدة وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المنعقدة أمس الأحد، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، وذلك لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان والمشاكل التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين.


وأشار "وزير الإسكان والمرافق، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تجهيزها بأنظمة بنية تحتية ذكية مرتبطة بشبكة رقمية، تشمل غرف تحكم مركزية لمتابعة جميع المرافق الحيوية، مثل المياه والكهرباء.
وأضاف أن هناك  متابعة لتشغيل المحابس والموزعات الكهربائية لضمان الأداء الأمثل للمرافق العامة وفق أحدث معايير الاستدامة والكفاءة.

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

حالة الطقس

طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق

قصور الثقافة

دورة محمد جبريل.. مستشار رئيس قصور الثقافة يكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر

المساعدات الإنسانية

الهلال الأحمر الفلسطيني يحدد أولويات دخول المساعدات إلى غزة.. تفاصيل

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل الحصول على المركز الأول في قاعدة بيانات الأجهزة البحثية

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

