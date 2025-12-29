برلماني: الدولة ملتزمة بالتحول إلى مدن خضراء تعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليا

أكد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب ، أن تطبيق معايير البناء الأخضر بحلول 30 يونيو 2030، خطوة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة و كفاءة استخدام الموارد في المشروعات العمرانية.

و أشار " الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن تطبيق معايير البناء الأخضر المستدام، خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، موضحا أنها ستعد بمثابة نقلة نوعية لتنمية حضرية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتعكس التزام الدولة بالتحول إلى مدن خضراء، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

كان الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، قد أكد أن اعتبارا من 30 يونيو 2030، سيتم الالتزام الكامل بمعايير البناء الأخضر في جميع المشروعات العمرانية الجديدة وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المنعقدة أمس الأحد، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، وذلك لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان والمشاكل التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين.



وأشار "وزير الإسكان والمرافق، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تجهيزها بأنظمة بنية تحتية ذكية مرتبطة بشبكة رقمية، تشمل غرف تحكم مركزية لمتابعة جميع المرافق الحيوية، مثل المياه والكهرباء.

وأضاف أن هناك متابعة لتشغيل المحابس والموزعات الكهربائية لضمان الأداء الأمثل للمرافق العامة وفق أحدث معايير الاستدامة والكفاءة.