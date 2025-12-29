مزاد علني .. طرح 3 محال بمجمع مواقف بيلا بكفر الشيخ | اعرف التفاصيل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن طرح عدد من المحال التجارية وغرفة خدمية بمجمع مواقف بيلا للإيجار، وذلك من خلال مزايدة علنية عامة، وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الإعلان أن الطرح يشمل تأجير المحال أرقام (3)، (8)، (9) بمجمع مواقف بيلا، بالإضافة إلى غرفة بمساحة 2×2 متر ملحق بها دورة مياه بمساحة 1×1 متر بذات المجمع، على أن تكون مدة الإيجار سنة واحدة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، طبقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وحددت الوحدة المحلية، قيمة تأمين دخول المزاد بمبلغ 2000 جنيه لكل موقع، فيما بلغت قيمة كراسة الشروط 299 جنيهًا يضاف إليها الضريبة المقررة قانونًا، على أن تتضمن الكراسة كافة الاشتراطات الفنية والمالية والقانونية الخاصة بالمزايدة.

ومن المقرر عقد جلسة المزاد العلني يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بحضور الراغبين في الدخول بالمزاد والمستوفين لكافة الشروط.

وأكدت الوحدة المحلية، أن القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية يعدان مكملين ومتممين لكافة بنود وشروط هذا الإعلان، مع الالتزام الكامل بما ورد بهما تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.