تحقيقات وملفات

جولات ميدانية في المحافظات لضبط المخالفات وازالة الإشغالات والتعديات | صور

قسم المحافظات

تجري قيادات المحافظات جولات ميدانية في الأسواق والميادين لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات. 

المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الجهود المكثفة لضبط الأسواق والمخابز البلدية، ومتابعة توافر السلع وجودتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحمايةً لحقوق المواطنين في الحصول على السلع المدعمة، مشددًا على التصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية.

ووجّه المحافظ بضرورة المتابعة والرقابة اليومية من قِبل كافة الجهات المعنية، للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 282 مخالفة تموينية في قطاعات المخابز البلدية والأسواق والمواد البترولية وحماية المستهلك.

وفي قطاع المخابز، أشار وكيل الوزارة إلى تحرير 153 مخالفة، شملت: إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، والتصرف في دقيق بلدي مدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي قطاع الأسواق، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 83 محضرًا، تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على طن سماد سوبر فوسفات، و52 عبوة دهانات، و13 شيكارة نخالة خشنة، و12 شيكارة علف، ومصنعات لحوم، بالإضافة إلى كميات من الحلوى والسجائر.

وتم ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الكبدة واللحوم المستوردة، وضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب تحرير محاضر تشغيل منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

 وفي مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تم تحرير 43 محضرًا، تنوعت ما بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.

 وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر لإدارة محطات وقود (طلمبة رصيف) بدون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية المضبوطة.

الدقهلية 

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي.

وقامت لجنة تفتيشية برئاسة  محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور أحمد العيسوي مفتش الرقابة التموينية بالمكتب الفني لوكيل وزارة التموين، تم المرور على 25 مخبزا بمركزي، السنبلاوين وأجا، شملت قرى الحوال وطوخ الأقلام والروضة ونوب طريف وبرهمتوش وبندر السنبلاوين، وقرى برج النور الحمص وميت العامل ومنشأة الإخوة وديرب بقطارس بإدارة تموين أجا أسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة شملت، نقص وزن يصل إلى 29 جراما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المخبز ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين وتصرف في 49 شيكارة، عن طريق ضرب وهمي للبطاقات التموينية، بما يمثل إهدارا للدقيق المدعم، ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات وغلق بدون إذن وعدم وجود سجل.

بورسعيد

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ،الحملات المكثفة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمدينة لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

جاءت الحملة، استجابة لشكاوى المواطنين، وفي ضوء توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط. 

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى محيط مساكن العبور وشارعي الجامعة و15 سبتمبر ومناطق اخرى متفرقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع حملات إزالة الإشغالات والتعديات 

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

المحافظات ازالة الاشغالات بورسعيد المنيا الدقهلية

