المنخفض الجوي يحصد الأرواح في غزة.. 25 شهيدًا بينهم أطفال ومعاناة إنسانية تتفاقم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الاثنين أن 25 مواطنا استشهدوا جراء المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة خلال شهر ديسمبر الجاري.

المنخفض الجوي في غزة

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر ارتفاع عدد حالات الوفاة بفعل المنخفضات الجوية في غزة منذ بدء ديسمبر الجاري إلى 25 شخصا، بينهم 6 أطفال.

وفي السياق نفسه، أكدت فرق الدفاع المدني والإنقاذ في غزة، أن قطاع غزة لم يشهد قبل شهر ديسمبر الحالي، منخفضات جوية مصحوبة بأمطار ورياح قوية وبرد شديد.

وقالت فرق الدفاع المدني في غزة، إن 18 مبنا سكنيا متضررا انهاروا من قصف سابق للاحتلال، بشكل كامل بفعل تأثيرات المنخفضات الجوية والأمطار في ذات الفترة، كما تعرّض أكثر من 110 مبانٍ سكنية لانهيارات جزئية "خطيرة"، تشكّل تهديدا مباشرا على حياة آلاف المواطنين القاطنين فيها أو بمحيطها.

وأضافت أن 90% من خيام النازحين تطايرت وغرقت بفعل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، وذلك في مختلف مناطق القطاع، وفقدت آلاف الأسر مأواها المؤقت وممتلكاتها الشحيحة من "ملابس وأغطية وفراش"، ما تسبب بمفاقمة معاناتهم الإنسانية.