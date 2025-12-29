مصر والمغرب والسنغال.. أسامة عرابي يختار المرشحين للفوز بكأس الأمم الأفريقية

أكد أسامة عرابي نجم منتخب مصر الأسبق والنادي الأهلي، أن منتخب المغرب مرشح بقوة للفوز بلقب بطولة الأمم الأفريقية، ولكن ضغط الجماهير على المنتخب المغربي كبير، خاصة بعد التعادل في اللقاء الأخير أمام منتخب مالي.

وقال أسامة عرابي، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن منتخب السنغال هو المرشح الأخر للفوز باللقب مع منتخب مصر، مؤكدا أن نيجيريا أيضا واحد من المنتخبات القوية ومنتخب الجزائر وتونس.

وتابع نجم منتخب مصر الأسبق والنادي الأهلي، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قد يتعامل مع اللقاءات القادمة بأسلوب المدير الفني الراحل محمود الحوهري، وهي إحترام كل المنافسين، واتوقع أن يكون على أعلى تركيز في اللقاءات القادمة.