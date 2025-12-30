قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 10 سنوات و6 أشهر لعاملين تاجرا فى المخدرات وحازا سلاحين أبيضين

المستشار خالد عبد الغفار النجار - رئيس المحكمة
المستشار خالد عبد الغفار النجار - رئيس المحكمة
إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاملين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه لإحرازهما جوهرا مخدرا بقصد الاتجار بالمعصرة.

كما عاقبت المحكمة العاملين المتهمين بالحبس 6 أشهر وتغريم كل منهما ألف جنيه عن تهمة إحراز السلاحين الأبيضين المضبوطين ومصادرتهما.  

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا زكى عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري وكمال الشناوي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «رمضان. ع»، 22 سنة، عامل، و«محمد. ص»، 20 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بتصنيع جوهر مخدر أحد مشتقات الاندازول كاربوكساميد بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض «مطواة قرن غزال»، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا «كزلك» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.


وأوضح النقيب شرطة حسام وجدي وحيد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين بناءً على تحريات جدية بقيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وأنهما يتخذان مسكن الأول مكانا لتصنيع المواد المخدرة وتخزينها، انتقل إليه وضبط المتهمين بداخله.

وبتفتيش شخص ومسكن المتهمين عثر على كميات من أكياس للمواد المخدرة وأدوات وعقاقير ومستحضرات تستخدم في تصنيع تلك المواد المخدرة، وكذا أسلحة بيضاء (مطواة)، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أكدا قصدهما التصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما، والمبالغ المالية متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

وجاء بملاحظات النيابة العامة، أن تقرير المعمل الكيماوي جاء بفحص وتحليل أكياس بلاستيكية بداخل كل منها أجزاء نباتية بنية اللون وزنت قائما بالأول ٥٦٥ جم والثاني ٧٤٠ جم والثالث ۱۱۰,۸۵ جم والرابع ١٣٠,٦٣ جم، وثبت أنها تحتوى على أحد مشتقات الاندازول کاربوکساميد المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، و۱۲۰ كيسا بلاستيكيا يحوي كل منها أجزاء نباتية بنية اللون وزنت قائما ١٦٤ جم، وثبت أنها تحتوى على أحد مشتقات الاندازول كاربوكساميد المدرج بجداول قانون المخدرات، وكيس بلاستيكي يحوى كمية من أجزاء نباتية خضراء اللون وزنت قائما ١٤ من مشتقات الاندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد المعصرة جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

منتخب المغرب

موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

وزير التعليم العالي: 32 مليون مواطن استفادوا من خدمات المستشفيات الجامعية

جانب من المؤتمر

أيمن عاشور: مستشفى جامعة الجيزة الجديدة إضافة نوعية للرعاية الصحية

وزير الصحة

وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة عنوان تطوير المنظومة الطبية ومستشفيات 2026

بالصور

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ
5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ
5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال.. أكثر ذكاءً وأقل عرضة للتلف

الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة من اللقاء المشترك
صورة من اللقاء المشترك
صورة من اللقاء المشترك

بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟

بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟
بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟
بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد