المشدد 10 سنوات و6 أشهر لعاملين تاجرا فى المخدرات وحازا سلاحين أبيضين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاملين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه لإحرازهما جوهرا مخدرا بقصد الاتجار بالمعصرة.

كما عاقبت المحكمة العاملين المتهمين بالحبس 6 أشهر وتغريم كل منهما ألف جنيه عن تهمة إحراز السلاحين الأبيضين المضبوطين ومصادرتهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا زكى عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري وكمال الشناوي، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «رمضان. ع»، 22 سنة، عامل، و«محمد. ص»، 20 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بتصنيع جوهر مخدر أحد مشتقات الاندازول كاربوكساميد بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض «مطواة قرن غزال»، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا «كزلك» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.



وأوضح النقيب شرطة حسام وجدي وحيد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين بناءً على تحريات جدية بقيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وأنهما يتخذان مسكن الأول مكانا لتصنيع المواد المخدرة وتخزينها، انتقل إليه وضبط المتهمين بداخله.

وبتفتيش شخص ومسكن المتهمين عثر على كميات من أكياس للمواد المخدرة وأدوات وعقاقير ومستحضرات تستخدم في تصنيع تلك المواد المخدرة، وكذا أسلحة بيضاء (مطواة)، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أكدا قصدهما التصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما، والمبالغ المالية متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

وجاء بملاحظات النيابة العامة، أن تقرير المعمل الكيماوي جاء بفحص وتحليل أكياس بلاستيكية بداخل كل منها أجزاء نباتية بنية اللون وزنت قائما بالأول ٥٦٥ جم والثاني ٧٤٠ جم والثالث ۱۱۰,۸۵ جم والرابع ١٣٠,٦٣ جم، وثبت أنها تحتوى على أحد مشتقات الاندازول کاربوکساميد المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، و۱۲۰ كيسا بلاستيكيا يحوي كل منها أجزاء نباتية بنية اللون وزنت قائما ١٦٤ جم، وثبت أنها تحتوى على أحد مشتقات الاندازول كاربوكساميد المدرج بجداول قانون المخدرات، وكيس بلاستيكي يحوى كمية من أجزاء نباتية خضراء اللون وزنت قائما ١٤ من مشتقات الاندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.