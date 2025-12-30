قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن
الكوارث تتوالى.. آدم كايد يستعد لفسخ عقده مع الزمالك
غارات إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال شرق خان يونس
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقديم 3.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في مطروح خلال عام 2025

جانب من التطوير
جانب من التطوير
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 3 ملايين و407 آلاف و654 خدمة طبية متنوعة للمواطنين في محافظة مطروح، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 نحو الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات قدمت مليونًا و958 ألفًا و478 خدمة طبية شملت الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والعلاج الطبيعي، إلى جانب 93 ألفًا و469 خدمة طبية من خلال العيادات المسائية في 9 مستشفيات، كما قدمت القوافل العلاجية 31 ألفًا و415 خدمة من خلال 60 قافلة طبية متخصصة استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

وشهدت 9 مستشفيات بمحافظة مطروح استحداث وتطوير أقسام متعددة، حيث تم في مستشفى مطروح العام رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بدعمها بـ8 ماكينات حديثة، وافتتاح وحدة السمعيات ومركز الإحالة ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، إلى جانب تطوير جراحات العيون بدعم جهاز فلاش أوتوكلاف لتعقيم الآلات، واستحداث عيادة الألم وخدمات مناظير العظام، وتوفير جهاز موجات فوق صوتية وجهاز تعقيم مركزي جديد، مع اعتماد قسم جراحة العظام لتدريب الزمالة المصرية من المجلس الصحي المصري.

وشهد مستشفى الضبعة المركزي استحداث وحدتي جراحات الأوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب، وافتتاح سكن الأطباء الجديد، ودعم المستشفى بـ4 أجهزة تنفس صناعي، مع جارٍ التجهيز لافتتاح عناية الأطفال بطاقة 4 أسرة وعناية الحروق بطاقة 3 أسرة. وفي مستشفى الحمام المركزي، تم توريد وتشغيل أجهزة طبية متقدمة شملت 6 ماكينات غسيل كلوي و22 سريرًا لوحدة الغسيل الكلوي، وجهاز إيكو وعناية مركزة، و6 أجهزة تنفس صناعي، و17 جهاز مونيتور، إلى جانب إضافة جهاز سونار وجهاز قياس نبض الجنين بقسم النساء والتوليد، و3 أجهزة صدمات كهربائية موزعة على الأقسام الحرجة.

وشمل التطوير مستشفى رأس الحكمة المركزي باستحداث جراحات الوجه والفكين والمفاصل الصناعية، ورفع كفاءة 4 غرف بالقسم الداخلي، وإضافة 6 أسرة استقبال و10 أسرة عناية مركزة، وجهازي تنفس صناعي و6 مونيتورات و6 أجهزة قياس نبض و3 أجهزة رسم قلب و5 منظار حنجرة وكابينة بنك دم. كما تم رفع كفاءة الحضانات وأسرة القسم الداخلي بمستشفى الأطفال التخصصي مع توفير جهازي تنفس صناعي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لعناية الأطفال بمستشفى النجيلة المركزي إلى 6 أسرة، وتفعيل خدمة التشخيص عن بعد.

وتم توفير جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، والانتهاء من تطوير مستشفى الحميات والصدر، ودعم معامل 6 مستشفيات رئيسية بأحدث الأجهزة المعملية، وصيانة 18 ثلاجة حفظ موتى وتوريد 6 ثلاجات جديدة، وافتتاح غرفة عمليات التأمين الطبي للساحل الشمالي بمستشفى مارينا المركزي، وإنشاء محطة مراقبة الطوارئ بالكاميرات ومخزن فرعي للأدوية، مع دعم سكن الفريق الطبي بمستشفى مارينا.

وقدمت المراكز والوحدات الصحية 825 ألف خدمة شملت الطوارئ والمعامل والأسنان والتطعيمات، و197 ألفًا و320 خدمة بالعيادات الخارجية، وخدمات تنظيم الأسرة لـ54 ألفًا و546 سيدة عبر 56 مركزًا ووحدة، مع حصول وحدتي أم الرخم وسيدي عبد الرحمن على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وفق معايير الإسكوا العالمية، وجارٍ تجهيز وحدتي سيدي حنيش وسيدنا هود، وافتتاح وحدة سيدنا هود الصحية، وتوفير بديل لوحدة المثاني، والانتهاء من تجديد مبنى الإدارة الصحية بالضبعة.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رفعت عبد القادر، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى تقديم 592 ألفًا و746 خدمة عبر منافذ الحجر الصحي بالمطارات ومعبر السلوم، مع استحداث معمل السموم بالمعمل المشترك لأول مرة بعد تشغيل جهاز GC/MS/MS المتقدم.

التعليم الطبي المستمر

وأكد رفعت حرص المديرية على التعليم الطبي المستمر، حيث شارك 958 متدربًا في 47 برنامجًا تدريبيًا، وافتتاح معمل حاسب آلي معتمد بـ15 جهازًا للدورات المتخصصة. كما شدد على تكثيف الرقابة، حيث أسفر المرور على 358 منشأة غير حكومية عن غلق 28 منشأة غير مطابقة، وعلى 2654 منشأة غذائية عن إعدام 24 ألفًا و545 كيلو أغذية فاسدة و13 لتر مشروبات غير صالحة، لضمان جودة الخدمات وحماية صحة المواطنين.

2025 مطروح وزارة الصحة جهاز الأشعة الفحوصات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

ترشيحاتنا

جانب من التطوير

تقديم 3.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في مطروح خلال عام 2025

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يصلي عشية ذكرى شهداء مار مينا بحلوان| صور

وزير العمل

وزير العمل يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

بالصور

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

إعصار صيني يضرب العالم.. ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 29%

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ
5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ
5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال.. أكثر ذكاءً وأقل عرضة للتلف

الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد