انطلاق المعرض الدولي للأقمشة و«نيللي كيدز فاشون» تحت رعاية غرفة الملابس

تنطلق يوم الجمعة المقبل ، فعاليات المعرض الدولي للأقمشة ومعرض نيللي كيدز فاشون، أكبر معرض متخصص لملابس ومستلزمات الأطفال في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس، تحت رعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.

وقالت بهية نظيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن معرض نيللي كيدز فاشون يعد أكبر تجمع لملابس الأطفال في العالم، ويقام على مساحة تزيد عن 35 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 800 علامة تجارية محلية ودولية، ويستقبل أكثر من 15 ألف زائر محلي من مختلف المحافظات يتم نقلهم مجانًا بواسطة أتوبيسات مكيفة طوال أيام المعرض.

وأضافت أن المعرض سيستضيف أكثر من 900 تاجر من دول العراق، ليبيا، الأردن، فلسطين، الجزائر، المغرب، السعودية، الإمارات، بالإضافة إلى روسيا، بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة، والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية في مجال ملابس ومستلزمات الأطفال.

ويشمل المعرض جميع أنواع ملابس الأطفال لكل المراحل العمرية، إلى جانب الإكسسوارات، ومستلزمات الأطفال الرضع، ومستحضرات الحمل والرضاعة، والأثاث ومستلزمات غرف الأطفال، وكذلك مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة، ليتيح لجميع المتخصصين في صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات، وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.