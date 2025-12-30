قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدخل جراحي دقيق.. إنقاذ عين مريضة بمستشفى رمد المنصورة
وزير قطاع الأعمال يعلن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات
انقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري في حفل الإعلان عن العملة الجديدة
السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر في الشهداء.. صور
بعد قرار الصحة الأخير.. شروط ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
اقتصاد

انطلاق المعرض الدولي للأقمشة و«نيللي كيدز فاشون» تحت رعاية غرفة الملابس

المعرض
المعرض
ولاء عبد الكريم

تنطلق يوم الجمعة المقبل ، فعاليات المعرض الدولي للأقمشة ومعرض نيللي كيدز فاشون، أكبر معرض متخصص لملابس ومستلزمات الأطفال في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس، تحت رعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.

وقالت بهية نظيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن معرض نيللي كيدز فاشون يعد أكبر تجمع لملابس الأطفال في العالم، ويقام على مساحة تزيد عن 35 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 800 علامة تجارية محلية ودولية، ويستقبل أكثر من 15 ألف زائر محلي من مختلف المحافظات يتم نقلهم مجانًا بواسطة أتوبيسات مكيفة طوال أيام المعرض. 

وأضافت أن المعرض سيستضيف أكثر من 900 تاجر من دول العراق، ليبيا، الأردن، فلسطين، الجزائر، المغرب، السعودية، الإمارات، بالإضافة إلى روسيا، بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة، والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية في مجال ملابس ومستلزمات الأطفال.

ويشمل المعرض جميع أنواع ملابس الأطفال لكل المراحل العمرية، إلى جانب الإكسسوارات، ومستلزمات الأطفال الرضع، ومستحضرات الحمل والرضاعة، والأثاث ومستلزمات غرف الأطفال، وكذلك مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة، ليتيح لجميع المتخصصين في صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات، وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.

الملابس الجاهزة غرفة الملابس اتحاد الصناعات

