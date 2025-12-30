انطلاق برامج التأهيل التربوي لدفعة جديدة من معلمي «30 ألف معلم» بتعليم جنوب سيناء

انطلقت اليوم، الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، بجنوب سيناء فعاليات البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للدفعة الخامسة من مسابقة «30 ألف معلم»، تخصص اللغة العربية، مستهدفًا 25 متدربًا من أبناء المحافظة.

ويستمر البرنامج لمدة يومين، يعقبهما برنامج للتأهيل البدني والذهني.

وذلك تحت رعاية عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وإشراف مها سيد عبد السلام، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وإيمان عطية، مديرة قسم التدريب بإدارة طور سيناء التعليمية.

وذلك في قاعة تدريب مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار خطة تدريبية متكاملة، حيث سبق تدريب باقي التخصصات لـ 77 متدربًا، شملت مختلف التخصصات الأخرى، وذلك خلال يوم 6/10.

وتركز أهداف تدريب مسابقة «30 ألف معلم» على تأهيل المعلمين تربويًا وذهنيًا وبدنيًا لمواكبة التطويرات الحديثة في المنظومة التعليمية، بما يسهم في تنمية الانتماء الوطني والمهني، وإكسابهم مهارات التدريس الحديثة، وتطوير الذات ومهارات الاتصال، فضلًا عن إعدادهم لاجتياز المكملة، بما يضمن رفع كفاءتهم المهنية وتحسين مستوى أداء الطلاب.